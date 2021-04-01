Что бы было, если бы контейнеровоз Ever Given застрял в Свислочи или Немане? 6 1.04.2021, 8:59

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Журналисты попытались представить ситуацию.

Несколько дней белорусы вместе со всей планетой пристально следили за несчастным контейнеровозом, застрявшим в Суэцком канале.

Напомним, что 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури 400-метровый корабль перегородил русло и сел на мель. К счастью, вчера судно Ever Given, перевозившее 18 тысяч контейнеров, смогло выбраться из плена.

В память об этом неординарном событии сотрудник бостонский библиотеки Гаррет Дэш Нельсон создал сайт evergiven-everywhere.glitch.me, где любой желающий может «застрять» контейнеровоз в любой точке мира.

Журналисты Realt.by тоже немного поиграли с этим ресурсом и представили, что было бы, если бы Ever Given заплыл в наши края.

Вот он проплывает по Минскому морю мимо «дачи» Дарьи Домрачевой и участка Жерара Депардье в Лапоровичах.

А здесь корабль уже в центре Минска — команда любуется «домом Чижа».

Идем вдоль улицы Маяковского. Все отлично!

Ненадолго заглянули в Брест. Оу, что тут у вас? Гребной канал!

Хорошо поплавали, можно и отдохнуть. Припаркуемся на озере Нарочь, возле песчаной косы, на которой находится усадьба «Наносы».

Ладно, пора и честь знать: смотрим на гродненские замки и сваливаем.

О, нет, только не Новоселки! Упс!!!

Кстати, из-за блокировки движения мировая торговля потеряла 60−65 миллиардов долларов.

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