Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1.04.2021, 9:12

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фото: izvestia.ru

Это — четвертое изменение с начала года.

В Беларуси повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением Совета министров от 29 марта № 176, ставки экспортных пошлин повышены: на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — до 57,6 доллара за 1 т (ранее — 49,6); на прямогонный бензин — до 31,6 доллара за 1 т (ранее — 27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 17,2 за 1 т (ранее — 14,8), сообщают naviny.online.

Это четвертое в текущем году изменение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти — их также повышали 1 марта.

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