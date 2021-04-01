Медики выяснили, как защитить себя от коронавируса и укрепить иммунитет весной 2 1.04.2021, 9:35

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Названы пять методов для весеннего сезона.

Пандемия коронавируса стала уроком для всех нас. Люди научились защищать себя от различных заболеваний, по-другому взглянули на собственное здоровье, общение с людьми, стали задумываться о мерах профилактики. Стандартная защита от коронавируса (да впрочем и от других вирусных заболеваний) обычно сводится к мытью и дезинфекции рук, ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Но ведь не только это позволяет укрепить иммунитет и стать более защищенным от "ковида"? Вы правы, есть еще как минимум 5 методов, которые смогут всем нам помочь, пишет healthinfo.ua.

Расшевеливайте лимфу

Лимфа представляет собой сеть сосудов и узлов для иммунных клеток. Лейкоциты по этой "магистрали" перемещаются по телу, отслеживают различные инфекции и заболевания. Если лимфа не перемещается как следует, то организм становится менее защищенным от вирусных болезней, включая коронавирус. Поэтому следует делать лимфу поактивнее. Каким образом? Все просто - перемещениям лимфы способствуют сокращения мышц. Иными словами, движение - это здоровье и жизнь. Поэтому следует заниматься спортом, чаще вставать на работе и делать зарядку.

Спите больше

Не только движение, но и сон - отличная защита иммунитета от коронавируса. Отсутствие или недостаточное количество часов сна приведут к уязвимости организма перед болячками. Из-за этого сокращается количество клеток-убийц, реагирующих на появление инфекции. Спать нужно больше 7 часов в сутки, чтобы реже болеть этой весной.

Чаще гуляйте на свежем воздухе и солнце

Витамин D необходим иммунитету каждого человека. Он помогает реализовывать антимикробную функцию кожи, легких, кишечника, борется с воспалительными процессами, защищает от аутоиммунных недугов и обеспечивает функционирование клеток-убийц. Чем выше уровень данного элемента, тем крепче иммунитет и защита от коронавируса в том числе.

А еще соединитесь с природой - "лесные ванны" помогут снять стресс, улучшить работу нервной системы, получить оздоровительный эффект.

Внедрите в рацион сбалансированное питание

Разнообразное, сбалансированное, здоровое - вот каким должно быть питание, чтобы защититься от коронавируса. Особенно важно насытить организм полезными микроэлементами и витаминами весной, когда многих из нас сталкиваются с авитаминозом.

Полюбите

Одиночество способно погубить здоровье даже самого здорового человека. Многочисленные исследования показали, что изоляция от общества и отсутствие любви в жизни приводят к ухудшению работы иммунной системы. Поэтому найдите вторую половинку, верните в семью былую страсть, больше проводите время с близкими и любимыми родителями, друзьями, питомцами, чтобы любовь помогла вам защититься от коронавируса. Но не забывайте о том, что заболевшими коронавирусом и заразными людьми контакты следует ограничить!

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