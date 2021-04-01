Познер улетел из Грузии после протестов 12 1.04.2021, 9:49

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Владимир Познер

Фото: АиФ

Изначально российский журналист планировал пробыть в Тбилиси до 3 апреля.

Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию на фоне протестов, которые прошли в стране из-за его визита, сообщил «Первый канал» Грузинского телевидения (перевод — РБК).

По данным телеканала, Познер и сопровождающие его лица вылетели из аэропорта Тбилиси. Об этом также сообщил портал Ambebi.

Минувшей ночью из-за визита Познера в Грузии прошли акции протеста. Одну из них активисты устроили у отеля, где остановился журналист. Там произошли столкновения протестующих с полицией, здание гостиницы забросали яйцами. Позже Познер перебрался в другую гостиницу, однако около нее также собрались митингующие.

Депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия, заявила, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В 2017 году Познер говорил, что, по его мнению, жители Абхазии не хотели быть частью Грузии. «И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии», — сказал он.

Журналист сообщил, что приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, а «не говорить о политике». Изначально Познер планировал вернуться из Грузии 3 апреля, однако на фоне протестов допустил, что это может произойти и раньше.

Позже Познер сообщил, что находится в безопасности, под охраной полиции.

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