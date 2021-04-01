Четыре громких скандала, связанных с ГУБОПиК 5 1.04.2021, 9:54

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фото: tut.by

Еще до неадекватных выходок Карпенкова звучали вопросы о профессионализме сотрудников структуры МВД.

Недавно диктатор дважды дал «лестную оценку» способностям сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Правителя можно понять: ГУБОПиК, превратившись в «политическую полицию», помог ему сохранить власть, когда общество потребовало честных выборов и соблюдения законов.

Среди прочего на счету сотрудников и руководителей управления задержание Марии Колесниковой (многими расценено как похищение), разбитые витрины кафе O’Petit (даже в Кремле эти действия назвали «хулиганскими выходками») и скандально известная аудиозапись выступления Карпенкова (независимая экспертиза показала, что голос на записи действительно принадлежит ему), который сообщил о планах по созданию лагерей для протестующих.

Между тем до 2020 года ходили слухи, что возможно ГУБОПиК стоит расформировать, т.к. организованной преступности в стране давно нет. И оценки работы управления (даже со стороны власти) были другими.

«Салідарнасць» рассказывает о скандалах, связанных с ГУБОПиК до известных событий.

Скандал с помощью наркоторговцам

2016 год. В суде рассматривается громкое «дело семнадцати»: на скамье подсудимых наркоторговцы во главе с Константином Вилюгой и их помощники. Среди последних – бывший сотрудник управления Константин Денисевич.

Согласно обвинению, подполковник помог «крышевать» преступный бизнес Вилюги. Сначала оперативного работника ГУБОПиК приговорили к 14 годам, но Верховный суд сжалился – 8 лет колонии.

Скандал с кражей 270 тысяч долларов

2017 год. Прямо из здания ГУБОПиК (!) исчезает крупная сумму конфискованных денег: 270 тысяч долларов.

Спустя время министр МВД Игорь Шуневич выдает сенсацию: деньги украл… сотрудник милиции: «Я могу только одно сказать: в семье не без урода, это позор для него и его семьи».

Из последующих сообщений следует, что сотрудник ГУБОПиК сумел беспрепятственно выехать в Украину, затем в Румынию, «вернуть» его на родину не удалось.

Скандал с делами в отношении главного инженера МЗКТ и его адвоката

Сотрудники ГУБОПиК задержали Андрея Головача еще в 2015 году. В последующие годы он сидел за решеткой, борясь с коррупционными обвинениями против себя. В начале 2018 года суд оправдал главного инженера МЗКТ, но в тот же день оперативники ГУБОПиК задержала его снова.

Более того, в 2019 году ГУБОПиК завел сразу два уголовных дела на адвоката главного инженера Веру Орешко. Ее обвинили в разглашении данных следствия и в хранении дома патронов и пистолета.

Но уже скоро Головач был окончательно признан невиновным, а уголовные дела в отношении его адвоката прекратила прокуратура – за отсутствием состава преступления.

Делом инженера возмутился даже Лукашенко: «Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов».

Скандал с помощью «сахарной мафии»

Начало 2020 года. Страну потрясает «сахарной дело». Арестовывают не только руководителей сахарных комбинатов, но и бывшего заместителя начальника ГУБОПиК Владимира Тихиню (он уволился в конце 2019 года). В конце августа его выпустили под подписку о невыезде.

Бывший глава ГУБОПиК Николай Карпенков в недавнем комментарии tut.by посоветовал черпать информацию из сообщений БТ: «Все по центральному белорусскому телевидению показано. Обращайтесь к белорусскому телевидению, прессе, которая издается, комментаторам нормальным, журналистам, которые дают расклады».

И вот что говорили на БТ о его бывшем заме: «Борец с коррупцией и бандитизмом в 90-е и 2000-е Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему. Оперативная съемка подтверждает это».

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