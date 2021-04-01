Ученые: Жития святых подтверждают изменения климата на Земле 4 1.04.2021, 10:18

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В источниках правдиво описаны погодные катаклизмы Римской империи.

Международный коллектив исследователей пришел к выводу, что описания жития и чудес святых может нести в себе правдивую информацию о том, что происходило в прошлом, поэтому их можно использовать как письменный источник. Ученые нашли подтверждения тому, что подобные рассказы отразили сведения об изменении окружающей среды в поздней итальянской Античности, которые происходили в VI веке нашей эры, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Ученые из Пизанского (Италия), Варшавского (Польша), Корнеллского (США), Мельбурнского (Австралия) университетов, Института истории Макса Планка (Германия) и других вузов провели исследования сталагмита из пещеры Ренелла в Северной Тоскане, а также изучили тексты жития итальянских святых времен первого тысячелетия нашей эры.

О достоверности изменений климата ученые узнали благодаря изучению слоев минералов, которые откладываются на сталагмитах в течение столетий. Измерение соотношения числа изотопов кислорода в таких слоях позволяет различать более сухие и влажные периоды в прошлом, которые, в свою очередь, датируются при помощи уран-ториевого метода (аналогичного радиоуглеродному).

Исследовав сталагмит, специалисты узнали, что в VI веке в северной и центральной частях Италии шло очень много дождей. Вероятно, причиной тому была фаза так называемого Североатлантического колебания — периода пониженного атмосферного давления, в результате которого над частью Римской империи преобладал влажный воздух из Северной Атлантики.

Далее авторы перешли к изучению античных и средневековых текстов жития итальянских святых, а затем сравнили эти сочинения с периодом рассказов VI века. Выяснилось, что эти тексты, особенно так называемые «Диалоги о чудесах итальянских отцов», авторство которых приписывают Папе Григорию Великому, содержат множество описаний того, как святые останавливают сильные дожди, штормы и наводнения.

При этом подобные рассказы почти отсутствуют как до вышеназванного периода, так и после него. Поэтому ученые пришли к выводу, что внезапное появление подобных сочинений — свидетельство исключительного интереса античных авторов к изменениям климата, чему, судя по всему, была объективная причина. Поэтому, по мнению ученых, имеет смысл воспринимать такие тексты если не как прямой, то как косвенный источник сведений о происходившем в прошлом.

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