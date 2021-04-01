Трамп вновь допустил свое участие в выборах президента в 2024 году 6 1.04.2021, 10:22

Дональд Трамп

Он также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за действия в отношении Ирана и Китая.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп вновь допустил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на New York Post.

«Могу сказать, что у вас должна быть надежда. У вас есть надежда. Мы любим свою страну — эту страну. Мы все многим обязаны нашей стране, но теперь мы должны помочь своей стране», — заявил Трамп.

Он также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за действия в отношении Ирана и Китая.

«И мы были там. У нас все было так хорошо. Все то, что мы сделали с Ираном. Все, что мы сделали с Китаем. Мы все были настроены на великие дела. А теперь взгляните на то, что происходит прямо сейчас», — сообщил Трамп.

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