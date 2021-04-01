Что поменялось в Беларуси с 1 апреля 4 1.04.2021, 10:42

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Новшества ощутимо скажутся на кошельках белорусов.

Основные изменения, которые вступают в силу 1 апреля 2021 года, собрали Naviny.by.

Горегулирование цен на ряд товаров продляется до лета

Беларусь согласовала с коллегией ЕЭК продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары — с 1 апреля до 29 июня.

Речь идет о 17 товарных позициях, начиная от рыбы и мяса и заканчивая детским питанием и свежими овощами.

Полный перечень социально значимых товаров приведен в постановлении МАРТ № 83 от 28 декабря 2020 года.

Договор о ЕАЭС предусматривает, что государства могут вводить ценовое регулирование на отдельные виды товаров в исключительных случаях.

Вырастет цена сигарет

Стоимость сигарет вырастет на 5–10 копеек.

Так, некоторые виды сигарет Pall Mall подорожают на 5 копеек.

На 10 копеек вырастет цена отдельных сортов Davidoff, Kent, Richmond и Rothmans.

С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет.

Это Kent Feel Vibe (по 3,7 рубля за пачку), Winston XS Caster Plus и Winston Compact Ambient Mix (по 2,9 рубля за пачку).

Все цены на сигареты с 1 апреля приведены в специальном разделе на сайте МНС.

Аптеки и поликлиники станут собирать просроченные лекарства

С 1 апреля в поликлиниках и аптеках Минска должны появиться специальные контейнеры для просроченных лекарственных средств. Контейнеры будут защищены от возможного взлома.

Столичные власти уже проработали вопрос об утилизации лекарственной просрочки. Ее станут сжигать — это единственный способ. Этим займется специальная компания.

Клиенты онлайн-казино должны «подстраховаться»

С 1 апреля белорусские онлайн-казино и букмекерские конторы должны иметь лицензию, которая включает составляющую работу и услугу «содержание виртуального игорного заведения».

Если игроки будут делать ставки с помощью виртуальных крупье и букмекеров, которые не имеют такой лицензии, они рискуют потерять свои деньги.

«Участие в азартных играх в сети интернет, организуемых и (или) проводимых субъектами хозяйствования без соответствующего спецразрешения (лицензии), может повлечь для онлайн-игроков негативные, в том числе финансовые, последствия, поскольку никакие правовые нормы не регулируют порядок осуществления данного вида деятельности, а следовательно, права и законные интересы игроков не подлежат правовой защите в соответствии с законодательством», — предупреждает МНС.

Чтобы не стать жертвой незаконного бизнеса, министерство советует игрокам предварительно убедиться в том, что организатор азартных игр имеет «правильную» лицензию.

Сделать это можно через единый реестр лицензий.

В свою очередь, МНС станет привлекать нарушителей из числа владельцев онлайн-казино к административной и уголовной ответственности.

Вводятся ограничения для рыболовов

С 1 апреля в Минской, Могилевской и Гродненской областях будет ограничена любительская рыбалка, а с 10 апреля — на Витебщине.

В Брестской и Гомельской областях аналогичный запрет уже действует с 20 марта.

Запрет связан с тем, что у большинства видов рыб сейчас начинается нерест.

Сами ограничения касаются способов и орудий лова рыбы, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте.

Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, который оснащен искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) или со льда, искусственных сооружений.

Применять любые другие орудия или способы лова в период запрета запрещено. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред. В период нерестового запрета он исчисляется по тройным таксам.

Кроме того, гражданам запрещено пользоваться маломерными судами, причем не только для рыболовства, но и в других целях.

На своем сайте Госинспекция публикует календарь, из которого рыболовы могут узнать, когда закончатся весенние ограничения.

Меняется работа столичного транспорта

С 1 апреля отменяется маршрут № 1318-ТК от ДС «Серова» до Зацени, который шел через Новинки.

Отмена этого регулярного маршрута связана с тем, что перевозчик по своей инициативе прекратил договор об автоперевозке пассажиров.

Кроме того, с 5 апреля изменится движение автобуса № 100 «ДС «Славинского» — Старый аэропорт».

В сторону остановки «Старый аэропорт» автобус будет двигаться по ул. Чкалова с поворотом направо на ул. Аэродромную.

В направлении «ДС «Славинского» его маршрут пройдет по ул. Аэродромной, Брилевской (с выполнением остановки «Короткевича»), Чкалова и далее по маршруту.

Изменения связано с тем, что на ул. Аэродромной планируется реконструкция.

Брест вводит электронный проездной билет

С 1 апреля в брестских автобусах и троллейбусах оплачивать проезд можно будет с помощью в том числе электронного проездного билета.

В результате Брест станет первым городом в Беларуси, где введен такой проездной.

На первом этапе горожанам будут доступны новые виды проездных на определенное количество поездок при оплате через приложение «TIX». Через «Оплати» пассажиры смогут приобрести как разовые билеты, так и месячные проездные билеты.

После проведения тестовых испытаний и готовности операторов линейка билетов будет дополнена всеми видами проездных.

Возобновляются авиарейсы в Калининград

Авиакомпания «Белавиа» с 2 апреля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск — Калининград — Минск.

Рейсы будут выполняться по пятницам с вылетом из Минска в 08:30 и прибытием в Калининград в 08:30. Обратный рейс из Калининграда — в 09:10 с прибытием в Минск в 11:10. Обратите внимание, время вылета и прилета указано местное.

Перед покупкой билета «Белавиа» рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.

Хорватия станет впускать туристов с прививкой от коронавируса

С 1 апреля Хорватия разрешает въезд в страну с подтверждением о вакцинации, в том числе препаратом российского производства «Спутник V».

Право на въезд будут давать быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС, сообщает МВД Хорватии.

Также в страну разрешено въезжать тем, кто имеет подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Разрешение будет действовать 180 дней

Ценники на акционные товары больше не будут писать крупно

Со 2 апреля магазинам и другим торговым объектам страны запрещено наносить крупным шрифтом ценники на товары и продукцию общепита, которая идет по акциям.

Об этом сказано в постановлении Совмина № 774 от 30 декабря 2020 года.

Шрифт на «акционке» должен быть меньше того, что торговцы используют для обозначения первоначальной цены, то есть цены товара без скидки.

По мнению МАРТ, благодаря нововведению покупатели не будут больше заблуждаться насчет реальной цены товара.

Если скидка на товар дается при выполнении каких-то условий, торговая организация должна по первому требованию покупателя сообщить ему информацию о цене на товар без учета скидки, с ее учетом.

Кроме того, магазин обязан привести все сведения о размере скидки и условиях ее предоставления.

Также со 2 апреля Совмин ввел требования к размеру шрифта, которым указывается стоимость пищевых продуктов за один килограмм или один литр.

Размер этого шрифта должен быть не меньше половины размера шрифта, которым указывается цена за единицу товара.

Продавцы секонд-хэнда должны выполнять новые правила торговли

Правительство потребовало, чтобы магазины секонд-хэнда со 2 апреля не продавали в одном торговом объекте бывшие в употреблении и новые меховые изделия, обувь, швейную и трикотажную одежду, за исключением новых швейных и трикотажных бельевых изделий.

Также под запретом оказалась продажа в одном товарном отделе/секции магазина бывших в употреблении товаров и новых товаров.

Исключение сделано только для букинистических книг — их можно продавать вместе с новыми изданиями.

Об этом говорится в том же постановлении Совмина № 774.

Ювелирку разрешено заказывать с доставкой на дом

Граждане смогут получать на дом ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и камней, которые они купили в интернете у государственных и частных фирм Беларуси.

Курьеры будут доставлять покупки с 12 апреля.

Белорусы и раньше могли сделать заказ в ювелирном интернет-магазине. Но чтобы оплатить понравившиеся серьги, кольцо или браслет, им приходилось ехать в магазин.

С отменой одного ограничения указ № 36 от 1 февраля 2021 года вводит два новых.

Покупать в интернете с доставкой можно только белорусскую ювелирку, а само новшество будет действовать только до 31 августа 2022 года.

Оперативники получат удаленный доступ к компьютерам граждан

В статью 26 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которая регулирует проведение оперативного осмотра, внесли изучение информационных систем и ресурсов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа.

Это значит, что лица, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, смогут удаленно подключиться и управлять определенным компьютером так, как если бы он находился прямо перед ними.

Поправки в закон вступают в силу с 15 апреля.

Обновляется база «тунеядцев» — полные тарифы на газ и тепло с 1 мая

В конце месяца, 27 апреля, наступит дедлайн для тех, кто не хочет оказаться в базе «тунеядцев». Или, говоря официально, единой базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

До этого времени белорусам, которые получили «письма счастья», нужно успеть подать в местные комиссии по содействию занятости новые данные о своем трудоустройстве.

Чиновники намерены обновить базу к 1 мая — Дню труда.

Быть «тунеядцем» в Беларуси накладно, если брать во внимание расходы по жировке.

Сейчас такой гражданин возмещает сто процентов от стоимости водоснабжения в своей квартире или доме. А с 1 мая ему придется оплачивать по полным тарифам тепло и газ. Причем не имеет значения, централизованное у него отопление или в доме установлен котел.

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