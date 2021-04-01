В Кремле опять «зачесалось» 2 Константин Машовец, sprotyv.info

1.04.2021, 10:49

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Фото: Bloomberg

Немного о принципах.

Для начала, немного хроники.

— 18-го марта в Болгарии (София, Перник и трасса «Тракия») болгарской контрразведкой была задержана целая группа бывших и действующих болгарских военных.

По сообщению болгарской прокуратуры, задержанные осуществляли сбор материала, в частности — о деталях, касающихся координационного центра НАТО в Варне, конкретных операций НАТО в Черноморском бассейне и на Балканах, а также решений, принятых в различных комитетах НАТО на уровне конфиденциальной информации.

Среди задержанных — бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, руководивший группой, его супруга, у которой, кроме болгарского, есть еще и российское гражданство, один представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки этой страны.

Все они, по мнению болгарской контрразведки и прокуратуры, собирали в Болгарии «закрытую» информацию в пользу Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ, в основном, касающуюся деятельности страны в рамках организации НАТО.

— Так называемый российский правозащитник Сергей Середенко был задержан правоохранительными органами Эстонии по обвинению в шпионаже. Об этом 30 марта сообщил эстонский портал ERR.

Информация об аресте Середенко подтверждена официальными источниками в эстонской прокуратуре. Согласно предварительным данным, «юрист-правозащитник» был арестован 15 марта. Ему предъявили обвинение в шпионаже.

Этому кадру вменяют организацию и руководство целой сетью «информаторов» на территории страны, поставлявших ему и соответственно ГУ ГШ ВС РФ данные о военной активности НАТО в Эстонии и мероприятиях местного правительства в сфере обороны и национальной безопасности.

— Два человек задержаны в Риме по подозрению в шпионаже, сообщает газета Le Repubblica. Среди них — российский офицер, который проходит службу в посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии.

Подозреваемых задержали 30 марта во время обмена документами. Установлено, что российский офицер в ходе получения информации предоставил определенную денежную сумму капитану ВМС Италии в обмен на конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности НАТО на территории Италии, а также сведений секретного характера о ВМС Италии.

Как видим, погром структур и сетей мордорского «Аквариума» практически по всей Европе продолжается. Можно сказать, он находится в своем «апофигее».

Причем, как видим. контрразведывательные органы разных европейских стран бьют не просто по каким-то там «окончаниям» и «хвостам», а хреначат сразу по резидентам, опер-составу и ключевым «корешкам» российской военной разведки, чего ранее явно не бывало, когда контрразведывательные и разведывательные акции проходили в рамках писанных, а главным образом — неписанных правил и традиций.

Честно сказать, все это не может не радовать.

Но есть нюансы (как в прочем, и всегда). Работа европейских контрразведывательных органов, в данном случае, несомненно, достойна уважения и всяческой похвалы. ликвидация, например, болгарского филиала «Аквариума» — вообще филигранная работа.

Но вот что интересно, в этой связи. резкая активизация и реализация наработок контрразведчиков Болгарии, Эстонии, Италии (. и подозреваю, продолжение еще будет). как-то так случайно совпала с резкой эскалацией противостояния между так назваемыми «башнями» Кремля и стратегической кремлевской ИпСО по теме «а как мы сейчас треснем по Украине».

Ко всему прочему, после известия о размещении на российской военной базе в Сирии подразделений «хизбалонов» и каких-то странных совместных поездок Шойгу с плюгавым диктатором. «в тайгу». очевидно, что между «башнями» начался откровенный замес.

А как известно, ничего случайного в деятельности этих контор обычно не бывает. Совпадения тут просто неуместны.

На мой, глубоко предосудительный и субъективный взгляд, еще парочка показательных «взаимных» провалов, и ситуация вообще может выйти «из берегов».

«Аквариумные» головоногие явно стремятся организовать для Кремля очередную войнушку, и прут в этом вопросе напролом. на Лубянке, судя по-всему, эта затея явно не встречает «особого понимания».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, sprotyv.info

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