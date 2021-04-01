Найден простой способ избежать осложнений при коронавирусе 1.04.2021, 11:02

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Его предложили специалисты из Бразилии.

Бразильские ученые выявили пользу диеты, богатой пищевыми волокнами, для пациентов с COVID-19. Оказалось, что соединения, вырабатываемые микробиотой кишечника в ответ на поступление клетчатки, уменьшают воспалительные процессы и снижают экспрессию гена, способствующего проникновению SARS-CoV-2 в клетки. О потенциальном способе избежать осложнений сообщается в статье, опубликованной в журнале Gut Microbes. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что до 50 процентов пациентов с COVID-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, рвота и боли в животе. Такие симптомы также выявляются в 17,6 процента тяжелых случаев. Они частично связаны с проникновением вирусов в клетки кишечника, что приводит к нарушению их нормальных функций. Кроме того, инфекция влияет на микробиоту кишечника и снижает количество бактерий, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) путем ферментации пищевых волокон.

В ходе работы ученые инфицировали коронавирусом здоровую ткань толстой кишки и эпителиальные клетки. Хотя обработка SCFA не снижала вирусную нагрузку, исследователи выявили снижение экспрессии гена DDX58. Он кодирует белок, который обнаруживает вирусные нуклеиновые кислоты и активирует сигнальный каскад, приводящий к выработке противовоспалительных цитокинов. Кроме того, уменьшился уровень белка TMPRSS2, который важен для проникновения в вирусные клетки.

Избыточная выработка цитокинов может приводить к тяжелым состоянием пациентов, например, цитокиновому шторму и респираторному дистресс-синдрому, которые часто приводят к смерти пациентов.

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