Песец крадется незаметно 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.04.2021, 11:29

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Фото: Дмитрий Дешевых

Сводки с полей буквально за последние пару дней дают четкий сигнал: денег нет.

Кое-где их удается найти, но все чаще приключаются моменты, когда взять денег негде. Зарплаты падают или задерживаются, сокращения идут полным ходом. На совещаниях в высоких кабинетах сами не могут понять, где же та черта, после которой народ начнет бузить.

Короткий дайджест самой жести:

С Минского молочного завода уволились более 100 сотрудников (детали: раз, два)

Масштабные задержки по зарплате на «Метрострое». Банк развития уже выделил 15,2 млн долларов. Понятно, что чисто для поддержки штанов. Потому что прокладка 1 км метро обходится в 70 млн. То есть на 15,2 млн можно построить 217 метров.

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Работники с инвалидностью бьют тревогу на дзержинской фабрике «Элиз»

По информации Ника, также большие проблемы с выплатой зарплат на «Беларусской железной дороге». Чтобы было, что перечислить на карточки людям, отправились за кредитом в один из коммерческих банков с зарубежным капиталом. Но для того, чтобы его получить, пришлось заложить тепловозы. А за что выкупить их обратно, пока не очень понятно. Если грузовые перевозки за январь-февраль из-за низкой базы прошлого года выросли на 2 процента, то пассажироперевозки из-за ковида упали на 38,5 процента.

Ранее мы рассказывали, что впервые за 6-7 лет в минус сработал МНПЗ. В связи с этим были приостановлены все выплаты по колдоговору, за исключением похорон. В БГУ ситуация с коллективным договором такая же. Якобы из-за выплаты компенсации семьям двух погибших (от ковид?) сотрудников (10 и 5 годовых заработков) был израсходовано 41 процент средств фонда материальной помощи. В связи с этим прием обращений на матпомощь приостанавливается. Финиш письма в стиле Медведева фееричен: «Естественно, это плохо, но прошу информацию принять как данность».

Ранее была забастовка приключилась на витбеском «Спецавтотрансе».

Ну и когда заходит речь про санкции США, то не нужно смотреть на объем торговли с этой страной. Нужно понимать, что такие санкции фактически изолируют предприятие от внешнего мира. Работать с такой токсичной компанией никто не будет.

МЗКТ (четкий анализ от Егора Лебедка) и «Гомсельмаш» уже почувствовали на себе, какого это, когда твои партнеры отказываются поставлять комплектующие. Впереди та же участь ждет «Нафтан», «Гродно-Азот», МНПЗ. А это значит, что модерниздец можно смело переносить еще лет на пять вперед. Да и починить АВТ-6 с многметровой трещиной без поставок из-за рубежа не представляется возможным.

С 1 апреля, наши дорогие «крэпкия хазяйственники»!

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