Медики выяснили, какой кофе полезнее и безопаснее для здоровья 1.04.2021, 11:37

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В Австралии провели первое в мире генетическое исследование.

Черный кофе, эспрессо или латте. Независимо от ваших предпочтений, выпейте слишком много, и вы можете оказаться в опасной зоне, особенно когда дело касается здоровья сердца.

В ходе первого в мире генетического исследования исследователи из Австралийского центра точного здоровья при Университете Южной Австралии обнаружили, что длительное и обильное потребление кофе — шесть или более чашек в день — может увеличить количество липидов (жиров) в вашем организме, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), пишет u-news.com.ua.

Важно отметить, что эта корреляция является как положительной, так и дозозависимой, а это означает, что чем больше кофе вы пьете, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это горькая пилюля, особенно для любителей кофе, но, по словам исследователя UniSA, профессора Элины Хиппёнен, ее нужно проглотить, если мы хотим сохранить здоровье сердца.

«Безусловно, ведется много научных споров о плюсах и минусах кофе, но, хотя может показаться, что мы идем дальше старого, важно полностью понять, как один из самых широко потребляемых напитков в мире может повлиять на наше здоровье», — говорит профессор Хиппёнен. — «Высокий уровень липидов в крови — известный фактор риска сердечных заболеваний, и, что интересно, поскольку кофейные зерна содержат очень сильное соединение, повышающее уровень холестерина (кафестол), было полезно изучить их вместе».

Кафестол в основном присутствует в нефильтрованном пиве, турецком и греческом кофе, но он также в эспрессо, который является основой для большинства кофе, приготовленного баристами, включая латте и капучино. В фильтрованном и растворимом кофе кафестола нет или очень мало, так что с точки зрения воздействия на липиды это хороший выбор кофе.

«Важно отметить, что кофейная липидная ассоциация дозозависимая: чем больше вы пьете нефильтрованный кофе тем больше повышает ваши липиды крови, поставив вас на более высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний».

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