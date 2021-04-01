Кто кого выпорол? Виталий Портников, «Грани»

1.04.2021, 12:35

Виталий Портников

Мировым политикам разговаривать с Путиным не о чем и незачем.

Когда Владимир Путин планировал трехсторонние переговоры с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, главной их целью была, конечно же, публичная порка Владимира Зеленского. Это и был путинский ответ на постоянные предложения Зеленского провести встречу в нормандском формате. Ну если не встречу в нормандском формате, то хотя бы встретиться отдельно. Ну если не встретиться отдельно, то хотя бы поговорить по телефону. И это предлагает мне, царю всея Великия и Белыя и скоро Малыя, человек, который смеет гнобить самого Медведчука, закрывать его телеканалы, устраивать обыски в офисе и даже в резиденции, волновать жену!

Хорошо же, я буду разговаривать - но только не с этим отставным комиком, еще недавно кривлявшимся на вечеринках тех, кого я и в собственный дом не приглашу. Буду говорить с теми, с кем он пытается усадить меня за стол переговоров. А он пусть ждет, что ему скажут взрослые.

Но эта хорошо продуманная порка не получилась. Не получилась потому, что Донбасс уже давно перестал быть главной точкой напряжения в отношениях между Россией и Западом. Говорили обо всем - и ни по одному вопросу не могли договориться. Потому что Меркель и Макрон, как обычно, не хотели терять лицо, а Путин, как обычно, пытался макнуть их этим самым лицом куда только можно - и, наверное, удивлялся, что они не хотят макаться. Ни с Донбассом, ни с Сирией, ни с вакцинацией.

Но самое главное - с Навальным. На самом деле сегодня это и есть главная точка напряжения. Если в случае с Донбассом еще можно завести привычную шарманку про внутренний конфликт и украинскую неконструктивность, то в случае с Навальным крыть нечем - травил своего политического оппонента, арестовал, незаконно посадил, а теперь хочешь извести уже в колонии. И какой ты тогда царь Великия, Белыя и даже немного Малыя, когда боишься блогера? Что это за царствование такое?

Да, Владимир Владимирович, то, что Зеленского не было на этой встрече, заметили разве что в Украине - и для здравомыслящей части украинского общества это просто стало очередным доказательством того непреложного факта, что когда вам пытаются заглянуть в глаза, вы с наслаждением бьете ниже пояса. А во всем остальном мире заметили, что вы опять лгали о Навальном, а он на следующий день после видеоконференции объявил голодовку - что и стало очередным доказательством того, что вы не слышите, о чем вам говорят.

Что ни Макрону, ни Меркель, ни кому-то еще разговаривать с вами не о чем и незачем.

Виталий Портников, «Грани»

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