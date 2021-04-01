В белорусской торговле убыточен каждый третий «флагман» 2 1.04.2021, 12:54

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Самые низкие показатели были характерны для ритейла.

Чиновники подвели первые итоги финансового года. В торговой сфере обнаружились большие проблемы у главных предприятий страны, пишет banki24.by.

Каждый месяц в статорганы отчитываются крупные и средние предприятия торговли. В данный укрупненный вид деятельности входят оптовики, ритейл, а также организации, которые продают авто и мотоциклы.

Один из главных показателей эффективности бизнеса — это рентабельность продаж. Рентабельность продаж отражает соотношение прибыли и выручки и не учитывает долговую нагрузку на предприятие. Так становятся видны итоги работы самого предприятия.

В целом для сектора характерна низкая рентабельность и заработок с больших оборотов. Средняя рентабельность составила 2,1%. При этом 83,2% флагманов имели либо отрицательную рентабельность, либо рентабельность в пределах 0–5%.

Самые низкие показатели были характерны для ритейла. В январе 2021 года средняя рентабельность достигла лишь 1,4%, а 88% флагманов были или убыточными, или низкорентабельными.

Доля высокоэффективных предприятий (рентабельность от 30% и выше) составила мизерную часть выборки статорганов. В целом по торговле таких бизнесов насчитали 1,3%, а отдельно по ритейлу — 0,9%.

Конечный финансовый результат с учетом долговой нагрузки и курсовых разниц показывает чистая прибыль (убыток). В начале 2021 года чистые убытки отразили 33,5% флагманов торговли — каждая третья компания. Годом ранее эта доля была равна 30,6%.

Размер потерь убыточных флагманов всего за месяц составил 51,1 млн BYN. Основную массу убытков понесли компании ритейла — 38,4 млн BYN. Доля убыточных предприятий в ритейле выросла с 31,9% до 35,8%.

Суммарные долги крупных и средних организаций торговли к 1 февраля достигли 17,854 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) они увеличились на 14,2%. Совокупная задолженность в секторе оказалась в 3,6 раза выше, чем выручка компаний.

Суммарные долги состоят из кредиторки (10,330 млрд BYN) и обязательств по кредитам и займам (7,524 млрд BYN). Кредиторка за 12 месяцев подскочила на 15,3%, а долги по кредитам и займам — на 12,8%.

В розничной торговле объем суммарных обязательств достиг 9,863 млрд BYN, в оптовой торговле — 7,045 млрд BYN, в торговле авто и мотоциклами — 945,4 млн BYN. В ритейле за 12 месяцев задолженность подскочила на 30,2%, что обеспечило рост в целом по торговому сектору.

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