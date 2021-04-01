Познера, его гостей и ресторан, в котором они ужинали, оштрафовали в Грузии за нарушение карантина 5 1.04.2021, 13:11

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Владимир Познер

Российский журналист покинул страну.

В Грузии российского телеведущего Владимира Познера и еще 31 человека из числа его гостей оштрафовали за нарушение условий изоляции и карантина. Об этом сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на МВД страны.

По информации ведомства, еще девять человек, сопровождавших Познера, ничего не нарушили и избежали штрафа.

В Грузии уже почти пять месяцев действует комендантский час с 21:00 до 5:00. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (около $600).

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним приехали около 50 представителей российского шоу-бизнеса. Журналист и его гости остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel. 31 марта вечером возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Активисты дули в свистки и барабанили по железным поверхностям.

Когда Познер и его гости переместились в ресторан в отеле Rooms Hotel Tbilisi, последовавшие за ними активисты забросали яйцами фасад этой гостиницы. Протестующие потребовали у властей и полиции оштрафовать ресторан и всех, кто там находится из-за нарушения условий изоляции и карантина.

В итоге журналист и несколько десятков его гостей спешно добрались до аэропорта в сопровождении полиции и улетели из Тбилиси чартерным рейсом.

Ранее негативные оценки вызвало интервью российского журналиста телекомпании «Имеди» в 2017 году, в котором Познер, в частности, озвучил свою позицию по событиям августа 2008 года в Грузии и последующей политике России в Абхазии и Южной Осетии, а также действиям Москвы в Украине.

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