В Беларуси начались проблемы с домашним и мобильным интернетом 2 1.04.2021, 13:15

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Фото: Shutterstock

Провайдер A1 заявил о DDoS-атаке на свои серверы.

Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщили о проблемах с доступом в сеть. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из пользователей. Также пользователи рассказывают об отсутствии доступа к некоторым зарубежным ресурсам, не работает Zoom. Запуск VPN-клиента при этом может разрешить ситуацию.

Как пишут абоненты оператора, восстановить работу интернета также можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4).

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«Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-серверы компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!» — пояснили Onliner в A1.

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