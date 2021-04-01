В Беларуси начались проблемы с домашним и мобильным интернетом

В Беларуси начались проблемы с домашним и мобильным интернетом2
- 1.04.2021, 13:15
- 4,080
Провайдер A1 заявил о DDoS-атаке на свои серверы.
Абоненты фиксированного интернета оператора A1 сообщили о проблемах с доступом в сеть. «Мессенджеры не работают, у Viber для ПК восклицательный знак», — сообщил один из пользователей. Также пользователи рассказывают об отсутствии доступа к некоторым зарубежным ресурсам, не работает Zoom. Запуск VPN-клиента при этом может разрешить ситуацию.
Как пишут абоненты оператора, восстановить работу интернета также можно, используя сторонние DNS-серверы (например, от Google: 8.8.8.8 и 8.8.4.4).
Дополнено
«Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-серверы компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!» — пояснили Onliner в A1.