Машина пресс-секретаря Путина попала в ДТП с такси 4 1.04.2021, 13:24

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фото: РБК

У авто повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

Днем в среду, 31 марта, в районе Волгоградского проспекта машина Genesis, зарегистрированная на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия», столкнулась с такси. Эта машина закреплена за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, его самого в машине не было. Об этом РБК рассказал источник в транспортном комбинате, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Москве.

«Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — сообщил РБК Дмитрий Песков.

Автомобиль выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом», — рассказал источник РБК. Он отметил, что материалы ДТП находятся в группе разбора, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП у машины были повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь

Как рассказал собеседник в транспортном комбинате, за рулем правительственной машины находился водитель, которого недавно взяли на работу.

«Мы не предоставляем информацию о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП», — сказала РБК советник управляющего делами президента Елена Крылова, отказавшись от дальнейших комментариев.

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