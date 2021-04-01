Беларус спросил у налоговой, платит ли Таракан налоги с подарков 16 1.04.2021, 13:38

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Фото: gomel.today

Вот что ему ответили.

Гомельский активист Илья Миронов написал в Министерство по налогам и сборам письмо — спросил, платит ли Лукашенко налоги за подарки, которые получает на посту. А Как говорил об этом сам диктатор, у него хватает «хороших друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги». И ему пришел ответ, пишут «Сильные новости».

В обращении Миронов пишет, что «недавно широкой общественности стали известны некоторые факты из жизни Лукашенко, которые, возможно, содержат в себе состав преступления». Активист приводит в пример подаренный «Майбах», о котором рассказал Лукашенко.

— Приблизительная стоимость автомобиля Maybach 62 равна $400.000, что превышает предел, установленный пунктом 22 статьи 208 Налогового Кодекса Республики Беларусь, а значит с этого дохода нужно оплатить подоходный налог, который в 2012 году был равен 12%. Итоговая сумма налога — $48.000. Вызывает сомнение то, что с размером заработной платы Лукашенко (в то время — $2.810-4.481) была возможность оплатить этот налог, — написано в обращении.

Если налог не уплатили, возникают подозрения в неуплате налога в особо крупном размере, а это нарушение ч. 2 статьи 243 УК РБ, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности, — указывает активист в обращении.

Потому он попросил налоговую провести «полную, объективную и всестороннюю проверку по этим фактам» и дать им правовую оценку.

Ответ Илье Миронову пришел за подписью замминистра Игоря Скринникова. В нем чиновник ссылается на пункт 1 ст. 196 Налогового кодекса, есть пояснение, что доходом для целей налогообложения признается определяемая в соответствии с законом экономическая выгода в денежной или натуральной форме, она учитывается в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой эту выгоду можно оценить. А дальше замминистра в ответе отмечает, что имущество (в том числе подарки), которые государственное должностное лицо получает, передаются в собственность государства, сами подарки становятся госимуществом.

— Таким образом, учитывая, что доходом конкретного физлица указанное в обращении имущество не являлось, отсутствуют основания признавать его объектом налогообложения подоходным налогом, — указано в документе.

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