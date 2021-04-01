Медики выяснили, какие бананы лучше есть — желтые или зеленые 1.04.2021, 13:43

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Фрукты с желтой и зеленой кожурой различаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.

Если необходимо худеть или строго следить за весом, лучше есть зеленые бананы, считает врач-нутрициолог Кристина Журавлева, пишет newsyou.info.

Специалист ответила в интервью на интересующий многих людей вопрос: какие бананы лучше есть, желтые или зеленые? Журавлева пояснила, что бананы (прежде всего, очень спелые и сладкие) являются щедрым источником фруктозы. Ее большое количество в рационе может способствовать метаболическим нарушениям и их опасным последствиям в виде полноты, ожирения печени, высокого риска диабета.

Таким образом, употреблять сладкие и спелые бананы (то есть желтые) нужно умеренно – лучше в первой половине дня.

Тем, кто старательно сбрасывает вес, эксперт советует есть не желтые, а зеленые плоды.

«Если собираетесь худеть, то лучше покупать зеленые бананы. В желтых – больше сахара, в зеленых – клетчатки», — сказала Журавлева.

Она добавила, что бананы с желтой и зеленой кожурой различаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.

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