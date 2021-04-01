Крымчане отказываются служить в российской армии 5 1.04.2021, 13:45

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Явление приобретает все более массовый характер.

Подконтрольные Кремлю суды в аннексированном Крыму в марте вынесли 7 приговоров крымчанам за отказ служить в вооруженных силах России, сообщает Крымская правозащитная группа.

«В марте 2021 года Крымская правозащитная группа зафиксировала 12 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 7 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них два приговора вынесли Ленинском районном суде Севастополя (судьи Владимир Греков и Андрей Грачев) и по одному делу в Бахчисарайском районном суде (судья Борис Гек), Нижнегорском районном суде (судья Марина Брындя), Центральном районном суде Симферополя (судья Виктор Можелянский), Кировском районном суде (судья Егор Юрьев), и Джанкойском городском суде (судья Елена Николаева).

«По данным Крымской правозащитной группы, за весь период оккупации полуострова возбуждено и передано в суд 201 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 186 из них уже вынесен приговор, еще 15 находятся на стадии рассмотрения», – добавили правозащитники.

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