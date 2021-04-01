В Польше установлен новый рекорд заражений коронавирусом 2 1.04.2021, 13:49

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Фото: agencja gazeta

За последние сутки 621 больной умер.

В Польше суточный прирост заражений коронавирусом второй раз за неделю превысил 35 000 случаев и установил новый максимум.

Как сообщает RMF24, об этом свидетельствуют новые данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки в Польше зарегистрировали 35 251 нового больного коронавирусом - почти на 100 больше, чем предыдущий рекорд заражений, зарегистрированный в прошлую пятницу (35 143).

Больше всего случаев приходится на Силезское воеводство - почти 6000 (5997), следующие - Мазовецкое и Великопольское с более 4 тысячами новых больных.

621 больной умер. Это несколько меньше, чем показатель среды - 653 умерших, который оказался самым высоким с начала года. Рекордным остается показатель 25 ноября, когда умерло 674 человека.

В больницах больные коронавирусом занимают более 31 800 коек, из них более 3100 находятся в реанимации.

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