Семья мытищенского стрелка-пенсионера подает в суд на Росгвардию 4 1.04.2021, 14:04

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Фото: Sergei Savostyanov/TASS

Россияне возмущены непрофессионализмом силовиков.

Семья россиянина Владимира Барданова, который 30 марта вел стрельбу из своего дома в подмосковном поселке Вешки, подаст гражданский иск из-за действий сотрудников Росгвардии во время штурма. Об этом «Дождю» сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы членов семьи Барданова.

Семья Барданова хочет понять, оправданы ли были действия силовиков, и получить материальную компенсацию, если будет доказано обратное. По какой статье будет подан иск, пока непонятно. При этом Акавов отметил, что никто из членов семьи не оправдывает действия Барданова.

«У семьи очень смешанное отношение, потому что, откровенно говоря, в доме устроили погром. Даже в тех комнатах, которые не были им (Владимиром Бардановым, — прим. Дождя) задействованы. Там разнесли весь дом — Росгвардия, которая заходила туда со штурмом. Когда они штурмовали здание, они там разнесли все, что было можно и нельзя. Начиная от платяных шкафов, заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим-прочим. Семья в шоке от подобного проявления непрофессионализма», — рассказал адвокат.

По словам Акавова, после того, как следствие завершит работу в доме, там проведут фотосьемку, чтобы зафиксировать все повреждения. Сейчас у членов семьи Барданова нет доступа ко всем комнатам дома. «По итогам вчерашнего дня только было осмотрена чердачная часть и второй этаж, пару комнат. По всему периметру дома там нельзя ходить, там работает большая группа следователей», — объяснил адвокат.

Адвокат рассказал, что ни он, ни члены семьи не знают, сколько точно единиц оружия было у Барданова. По словам адвоката, у него было зарегистрировано как минимум несколько штук огнестрельного оружия. Было ли у Барданова нелегальное оружие, адвокату неизвестно. Он также сообщил, что не увидел в доме Барданова мастерскую, где, по информацию «Коммерсанта», он восстанавливал оружие, найденное на местах боев Великой Отечественной войны.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал «профессиональным» штурм дома Барданова.

Днем 30 марта в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и полиции, которые заподозрили его в незаконным обороте оружия. Он забаррикадировался в доме и более девяти часов отстреливался. В штурме дома участвовали Росгвардия и ОМОН. Как сообщали информагентства, они выстрелили по дому из гранатомета, после чего он загорелся. Тело стрелка позже нашли на месте пожара.

Подозреваемым оказался 61-летний Владимир Барданов. По данным «СПАРК-Интерфакс», Барданов был совладельцем частного охранного предприятия «СБ-Экспресс». 31 марта Следственный комитет показал кадры обыска в доме Барданова. ТАСС писал со ссылкой на источники, что в доме стрелка нашли 30 единиц огнестрельного оружия и около 20 гранат. Официально на Барданова, по данным источника, были зарегистрированы шесть единиц оружия — три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет.

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