Новый развод в Беларуси: «сотрудники банка» позвонили в Viber двум женщинам и «заработали» 78 тысяч рублей 7 1.04.2021, 14:07

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Мошенники добрались даже до гражданки Казахстана.

За три месяца 2021 года в Минской области завели 821 уголовное дело по статье ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники). Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году было возбуждено 209 таких дел. На сайте Следственного комитета Республики Беларусь приводится несколько новых примеров действий мошенников, сообщает onliner.by.

Днем 30 марта злоумышленник позвонил через Viber 66-летней жительнице Борисова, которой представился «сотрудником службы безопасности банка». Под предлогом «пресечения хищения средств» он предложил установить приложение удаленного доступа, сообщить ему реквизиты карточки и прислать скриншоты из мобильного банкинга. Позже пенсионерка направилась в банк и при проверке обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти 40 тыс. рублей.

Подобный случай произошел в Мядельском районе. 40-летняя гражданка Казахстана отдыхала в белорусском санатории, ей позвонил на Viber неизвестный мужчина. Далее был использован описанный выше алгоритм, после которого женщина лишилась 38 тыс. рублей.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Важно

Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.

Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.

При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.

Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.

В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.

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