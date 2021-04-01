Люди выгнали Познера из Грузии 3 Виталий Портников

1.04.2021, 14:10

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Виталий Портников

Самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами.

Ветерану российской пропаганды Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию после стихийных акций протеста из-за его приезда

Пропагандист, который начал обманывать своих слушателей еще в советское время и благополучно продолжает лгать в путинскую эпоху, был пропущен на территорию страны, но отметить собственный день рождения ему помешали люди, которые собрались у его гостиницы. После чего Познер собрал манатки и вернулся в Россию. Грузины не могут – и не должны – прощать ему поддержку российской оккупации грузинских территорий.

Уже не раз приходилось объяснять, что Познер – куда более опасный пропагандист, чем Киселев или Соловьев. То, что эти люди лгут, большими буквами написано на их раскормленных физиономиях. Доверять словам таких людей может только тот, кто сам исповедует зло и хочет быть частью человеконенавистнического путинского режима.

Познер с его западным опытом старается придать этому режиму человеческий вид, имитировать многоголосицу и дискуссию. Он придает лжи видимость правды, черному – сотни оттенков серого. Тем он и опасен. Опасен и тот рабский восторг, который испытывают многие украинцы при виде таких, как Познер – придыхание провинциальной неполноценности и второсортности, тот самый комплекс крепостнической неполноценности, который позволяет им голосовать за цирк.

Грузины показали, что самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами. Это хороший урок для нас.

Виталий Портников, espreso.tv

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