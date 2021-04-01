Хунта в Мьянме осталась без помощи основного финансового донора 3 1.04.2021, 14:28

8,108

фото: AP

Этот шаг путчисты должны принять как сигнал

Япония, которая считается основным донором финансовой помощи Мьянме, заявила о прекращении помощи. Об этом сообщает издание Japan Today, которое цитирует слова главы МИД страны Тошимица Мотеги.

Он считает, что такой шаг в Мьянме должны принять как сигнал.

«Какую позицию занимает Япония по экономической помощи? Новой помощи не будет. Наша позиция — четкая», — сказал министр.

Эту же позиция заняла одна из немецких корпораций. Giesecke and Devrien - компания, которая поставляет в страну сырье для изготовления банкнот. Однако поставки прекратились з-за силы, которую применяют против протестующих, что привело к смерти сотен людей.

«Это реакция на продолжающиеся жестокие столкновения между военными и гражданским населением», — заявила мюнхенская компания. Она уже ограничила поставки сырья, расходных материалов и компонентов системы для производства банкнот в последние недели.

Беспорядки в Мьянме начались 1 февраля. С тех пор и до сегодняшнего дня в стране погибли 535 протестующих.

Напомним, в Мьянме в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля погибли почти 460 человек.

1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 выборах.

После этого в стране начались протесты, которые продолжаются и по сей день. В ходе столкновений гибнут люди, также продолжаются аресты.

Напомним, 2 февраля военные Мьянмы освободили большинство региональных министров, задержанных во время переворота 1 февраля. Военный переворот произошел в день, который должен был стать первым в каденции нового парламента. Су Чжи и другие депутаты, которые должны были быть приведены к присяге, были арестованы. Также путчисты задержали министров, но на следующий день большинство из них освободили.

Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом. Если месяц назад американский Госдеп позволил госслужащим оставлять Мьянму добровольно, то теперь это является обязательным условием. Остаться могут только те дипломаты, чья работа критически необходима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».