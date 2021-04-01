И тебя вылечат Константин Скуратович

1.04.2021, 14:31

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Константин Скуратович

Принципы сохранились, а возможности их реализации фактически обнулились.

Чиновники любят афористично высказаться о преимуществах белорусской модели социально-экономического развития по сравнению с другими, действующими во всех остальных странах мира. Говорят обо всем, но чаще всего – о сельском хозяйстве. Ведется ли речь о футболе-хоккее, симфонической музыке или общественном транспорте, обязательно, как черт из табакерки, выскакивает вопрос о видах на урожай в сложившихся погодных условиях, о привесах, удоях и яйценоскости курей-несушек.

Возьмем для примера совершенно недавний, но не исключительный эпизод, который имел место во время посещения Лукашенко молочно-товарного комплекса и молочно-перерабатывающего предприятия в Гродненской области. Разумеется, тут специально говорилось о сельском хозяйстве, но под эту тему подверстывалось все, что на данный момент Лукашенко намеревался сказать своему народу. В роли спикера выступил нынешний губернатор области, бывший до недавнего времени министром здравоохранения, врач и кандидат медицинских наук Владимир Караник, который доложил главному аграрию страны об успехах вверенной его руководству территории.

Он процитировал статистическую справку Белстата, согласно которой, не взирая на сложности 2020 года, области удалось выполнить «все поручения» верховного правителя. И в части производства валового регионального продукта, и заработной платы, и экспорта-импорта, и иностранных инвестиций. Особенно отличилось сельское хозяйство, обеспечив рост почти на 8% против 2019 года. И получалось так, что без сельского хозяйства «поручение» по производству регионального продукта оказалось бы невыполненным. Без него – никак.

Лукашенко благосклонно согласился с отчетом Караника и сделал на сей счет несколько замечаний. Главное, он настоятельно потребовал от гродненских начальников, чтобы «переработчики не обижали крестьян по цене» при закупках произведенной продукции. Мол, если крестьян обидите, но спуска никому не будет. Выступивший на стороне крестьян председатель СПК Валерий Шумель заверил высокого гостя, что все будет хорошо. Его предприятие является передовым в районе и области, финансовое состояние его постоянно улучшается, растут выручка от реализации, чиста прибыль и среднемесячная заработная плата, которая достигла в прошлом году BYN1350.

На помощь председателю СПК пришел губернатор. Оказалось, что этот врач и кандидат медицинских наук, является докой и в сельском хозяйстве. Он рассказал собравшимся (в том числе и Лукашенко), что в области растениеводство обеспечивает устойчивое развитие животноводческого комплекса. Причем, рост показателей по производству молока обеспечен без увеличения дойного стада. По его словам, «более высокий результат достигнут благодаря повышению производительности труда, внедрению современных технологий на молочно-товарных комплексах. Соответственно в разы выросла чистая прибыль сельхозпредприятий». То есть именно сейчас, на глаза у благодарных современников осуществляется заветная мечта главного агрария о переходе сельхозорганизаций к самофинансированию. Об этом мечтал еще Горбачев, и не напрасно приглашал Лукашенко на аграрные совещания в Москву, где обсуждались всякие перестроечные новации, от которых давно отказался весь мир.

В частности, проблему хозрасчета с его принципами самоуправления предприятия, самоокупаемости, самофинансирования. Хотя, к слову, эти принципы действуют только в рыночной экономике, субъектами которых являются частные предприятия, ориентирующиеся на коммерческий расчет. Именно таким образом обеспечивается самостоятельность предприятий в обеспечении себя денежными средствами и свобода в их использовании, появляются новые стимулы к труду.

У нас на всю эту «самодеятельность» поставлено жесткое табу, но именно поэтому никто больше не может обитель белорусских крестьян – ни главный аграрий, ни правительство, ни заготовители, ни переработчики, – никто. По той простой причине, что крестьянское сословие у нас окончательно ликвидировано при Лукашенко. Его реформы, которые, кажется, ограничились только сменой «шыльд», на самом деле ликвидировали всякую самостоятельность бывших колхозов. Теперь ими руководят не работники, не руководители предприятий, а непосредственно высший государственный менеджмент. В данном случае Караник и Лукашенко в два голоса исполнили басню о петухе и кукушке.

Для больших надоев, утверждал Караник, нужны три «К» – кадры, корма, коровы. Едва ли кто-то специально вынуждал бывшего главного медика страны озвучивать такие трюизмы... Герой фильма «Дело было в Пенькове» Матвей Морозов так издевался над лектором общества «Знания», который поручению райкома выступил в деревне с лекцию. И тракторист пародировал этого ученого человека: «Итак, мы установили, что может быть корова без молока… но не может молока…. без чего, товарищи?... без коровы! Таким образом, молоко можно считать верным признаком… чего, товарищи?... Правильно! Коровы!».

Фильм снимался в начале оттепели, когда на в жизни деревни возрождалась «колхозная демократия», какой бы куцей она ни была. Хозяйством на самом деле руководило правление, а партийно-государственной номенклатуре приходилось мириться с самыми неожиданными требованиями, которые выдвигались общим собранием артели. Спасаясь от крестьянской иронии по отношению к аграрной политики партии, номенклатуре пришлось пойти на дворцовый переворот, отправив в отставку очень говорливого главного агрария страны.

Сейчас принципы сохранились, а возможности их реализации фактически обнулились. То есть в прежние времена все понимали, что ни партия, ни его первый секретарь Хрущев никакого отношения к производству молока и мяса не имеют, но учат крестьян работать лучше и эффективней, нежели американские фермеры. У тех высокие урожаи кукурузы, такие же будут и в северных колхозах. В итоге Хрущева пришлось лишить власти, а у нас, видимо, шансов нет. Поэтому так называемым губернаторам, даже самым образованным и культурным, приходится повторять за боссом: три «К» – дает корова много молока.

Ознакомившись с фельетоном Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», всякий может понять, почему так много чиновников говорят о сельском хозяйстве, почему любой министр после отставки становится доком в сельском хозяйстве. Мораль вполне ясна: нет в Беларуси сановника, попади он в стесненные обстоятельства, и для решения вопроса с жалованием, который не смог бы управлять любой сферой экономики и социальной жизни ничего не понимая в том, как это делается. Тем не менее, все сделает, как это требуется.

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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