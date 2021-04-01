В России перевернулось находящееся на ремонте судно 3 1.04.2021, 14:32

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фото: Коммерсантъ/ Антон Ваганов

Инцидент попал на видео.

30 марта на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области России перевернулось находящееся на ремонте судно – траулер «Скорпион» с припиской в Мурманске. Об этом проинформировала транспортная прокуратура РФ, пишет сайт «Гордон».

«В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», – отметили в ведомстве.

В управлении МЧС по Ленинградской области сообщили, что в результате крена судна затопило его трюмы.

«В ходе проведения поисковых работ в затопленных трюмах судна водолаз обнаруженили и извлекли на поверхность тела двух человек, числившихся пропавшими», – рассказали спасатели.

Позже они уточнили, что поисковые работы завершились.

Инцидент попал на видео.

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