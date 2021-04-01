Новые сюрпризы: что будет с белорусами, оформлявшими авто на себя, но для других? 1 1.04.2021, 14:46

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фото: onliner

Налоговики заинтересовались «схемой».

Недавно налоговые службы выяснили, что белорусы, которых государство относит к категории малообеспеченных, в 2020 году приобретали дорогостоящие Tesla и вскоре их продавали. "Это "схема", – заключили налоговики.

Само собой, если таким обстоятельством заинтересовались инспекторы по налогам и сборам, то вопрос у них будет короткий: откуда деньги? И на этот вопрос придется отвечать, пишет "Автобизнес".

"Схема просто колоссальная по своей прибыльности"

16 марта 2020 года Евразийская экономическая комиссия обнулила ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили до 31 декабря 2021 года.

Беларусь в этом вопросе пошла еще дальше: чтобы электрокаров в стране становилось больше, обнулили еще и ставку налога на добавленную стоимость, причем до 31 декабря 2025 года (указ №92 от 12 марта 2020 г. "О стимулировании использования электромобилей"). Однако на территории России НДС на "электрички" продолжал действовать, поэтому, судя по всему, и родилась "схема".

Как нам удалось выяснить, поскольку действие указа распространялось лишь на граждан Беларуси и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, российские "перекупы" и не только ввозили дорогие электрокары в РБ и за определенную плату оформляли их на белорусов. Причем во многих случаях автомобили даже не ставили на учет, а только оформляли таможенные документы. Дальше электрокары отправлялись в другие страны Таможенного союза.

Вот что пояснил Автобизнесу источник, который пожелал остаться анонимным ввиду того, что и сам пригонял электрокары из США по озвученной схеме:

"Эта схема просто колоссальная по своей прибыльности. Вот купил, допустим, россиянин электрокар в США, ввез его в Таможенный союз и оформил ввоз на белоруса. Сначала ставили эти авто на учет в РБ, затем снимали, получали "транзиты" и перепродавали в основном в Россию и Казахстан. Позже даже ставить на учет на белорусов перестали, а просто оформляли таможенные документы о ввозе электрокара и затем посредством составления счет-справки и договора комиссии, то есть формально через комиссионную торговлю, отправляли покупателю в Россию. Дальше он ставил на авто ЭРА-ГЛОНАСС, получал сертификат о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и оформлял паспорт транспортного средства (ПТС). Получалась экономия за счет НДС, а это без малого 20 процентов стоимости электрокара".

Примечание Автобизнеса: по правилам разрешена комиссионная торговля только теми автомобилями, которые ранее стояли на учете в Республике Беларусь, при наличии свидетельства о регистрации транспортного средства с отметкой о снятии его с учета в связи с продажей.

Почему малообеспеченные?

Еще до решения Евразийской комиссии и президентского указа №92, которые появились в середине 2020 года, с апреля 2019-го действовал указ №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов". По данному документу при таможенном декларировании транспортных средств на инвалидов 1-й и 2-й групп и многодетных родителей таможенные пошлины и налоги уплачивались со "скидкой" 50%.

Льгота касалась всех ввозимых машин, как с ДВС, так и на электротяге. За 300-500$ льготники оформляли на себя свежие автомобили, которые затем перепродавали фактическим "заказчикам". Те по факту экономили 50% на таможенных платежах и налогах при оформлении, хотя льгота как таковая на них законом не распространялась.

Те, кто по просьбе знакомых (или нет) за денежное вознаграждение или без него оформляли на себя ввоз автомобилей из-за рубежа, могут столкнуться с проблемами, о которых мы предупреждали. Все потому, что льготы, предусмотренные и указом №140 о 50-процентной скидке при растаможке, и указом №92 об обнулении НДС при ввозе в Беларусь электротранспорта, распространяются на ввоз автомобилей для личных нужд граждан, о чем в этих документах написано черным по белому.

Есть вероятность, что даже тем, кто сам участвовал в оформлении сделки и какое-то время владел автомобилем, а затем продал его, придется доказывать приобретение машины для личных нужд. А это, учитывая короткие сроки обладания авто, будет непросто.

Если будет установлено, что автомобиль ввозился не для личных нужд и при этом использовалась льгота, то разницу в таможенных платежах и налогах обяжут доплатить. Плюс могут привлечь к административной ответственности по ст.14.4 КоАП (штраф в размере 40% неуплаченной суммы).

Закон, к слову, не поясняет, что такое ввоз авто "для личных нужд", то есть сколько времени собственник должен владеть автомобилем, чтобы считать его приобретенным именно для себя. Но это еще хуже, поскольку дает возможность компетентным органам по-своему трактовать и само понятие, и сроки.

Что будет с "временными автовладельцами"

Как минимум представители налоговой инспекции могут попросить таких “автовладельцев” заполнить декларации о доходах, чтобы понять, откуда взялись деньги на приобретение дорогостоящего автомобиля.

Если после проверки налоговики установят, что расходы превысили доходы, то на сумму, происхождение которой гражданин не сможет объяснить, насчитают подоходный налог в размере 16% (а не привычные 13%), поскольку именно такая ставка предусмотрена для сумм, которые превышают расходы над доходами (пп.3.2 п.3 ст.214 Особенной части Налогового кодекса).

Считаем: условный Иван Иванович оформил на себя ввоз автомобиля Tesla стоимостью 100.000$. Налоговый инспектор при этом установит, что Иван Иванович официально заработал 30.000$ (в рублях, естественно), а это значит, что на "незадекларированные" 70.000$ насчитают налог 16%, то есть 11.200$.

Можно, конечно, сказать, что деньги дал родственник, и в этом случае такие доходы (операции между близкими родственниками) в силу п.2 ст.196 НК РБ не являются объектом налогообложения. Но тогда есть риск "подставить" близких людей, которых после таких объяснений налоговики могут самих попросить отчитаться о доходах.

К слову, налоговое законодательство и законодательство об исполнительном производстве предельно жесткие: штрафные пени, арест имущества, запреты на выезд за рубеж и прочие "радости", в том числе в виде лишения права управления транспортным средством, могут использоваться как рычаги воздействия на должника.

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