Он — герой 2 Леонид Гозман

1.04.2021, 15:26

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Алексей Навальный

Все, что происходит с Навальным после его возвращения в Россию, это эпос, античная трагедия.

И с этой точки зрения, как бы ни закончилось противостояние Навального с путинской системой, он делает все правильно. Он – герой и ведет себя соответственно!

Это не про расчеты – а не лучше ли было вернуться позже или не возвращаться совсем, а не лучше ли было извиниться перед этим несчастным ветераном?

Это не про то, готовы ли структуры Навального работать без него?

Не про то, подготовились ли они к его длительному сроку или даже страшно говорить, к чему?

Это, вообще не про политику и расчеты. Это про мужество, достоинство и верность себе. И это во много раз важнее политики, выборов и прочего – это пример.

Это демонстрация свободы в самых экстремальных условиях. О нем еще легенды будут слагать. Сил ему и его жене!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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