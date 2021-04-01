Он — герой2
- Леонид Гозман
- 1.04.2021, 15:26
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Все, что происходит с Навальным после его возвращения в Россию, это эпос, античная трагедия.
И с этой точки зрения, как бы ни закончилось противостояние Навального с путинской системой, он делает все правильно. Он – герой и ведет себя соответственно!
Это не про расчеты – а не лучше ли было вернуться позже или не возвращаться совсем, а не лучше ли было извиниться перед этим несчастным ветераном?
Это не про то, готовы ли структуры Навального работать без него?
Не про то, подготовились ли они к его длительному сроку или даже страшно говорить, к чему?
Это, вообще не про политику и расчеты. Это про мужество, достоинство и верность себе. И это во много раз важнее политики, выборов и прочего – это пример.
Это демонстрация свободы в самых экстремальных условиях. О нем еще легенды будут слагать. Сил ему и его жене!
Леонид Гозман, «Эхо Москвы»