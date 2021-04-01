закрыть
1 апреля 2021, четверг, 15:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Он — герой

2
  • Леонид Гозман
  • 1.04.2021, 15:26
  • 1,536
Он — герой
Алексей Навальный

Все, что происходит с Навальным после его возвращения в Россию, это эпос, античная трагедия.

И с этой точки зрения, как бы ни закончилось противостояние Навального с путинской системой, он делает все правильно. Он – герой и ведет себя соответственно!

Это не про расчеты – а не лучше ли было вернуться позже или не возвращаться совсем, а не лучше ли было извиниться перед этим несчастным ветераном?

Это не про то, готовы ли структуры Навального работать без него?

Не про то, подготовились ли они к его длительному сроку или даже страшно говорить, к чему?

Это, вообще не про политику и расчеты. Это про мужество, достоинство и верность себе. И это во много раз важнее политики, выборов и прочего – это пример.

Это демонстрация свободы в самых экстремальных условиях. О нем еще легенды будут слагать. Сил ему и его жене!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли продолжается
День Воли продолжается Ирина Халип
День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип