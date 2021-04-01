В Южной Африке сделано открытие, которое пролило свет на еще одну тайну древних людей 1.04.2021, 15:35

Кристаллы кальцита, найденные в пещере в пустыне Калахари

Фото: sciencealert.com

Древние люди были приспособлены жить не только на побережье, но и в глубине материка.

Работа опубликована в журнале Nature (перевод – naked-science.ru). Всевозможные древние находки (вскрытые раковины моллюсков, орудия труда) на берегах океана в Африке — родине человечества — привели к тому, что в науке стало доминировать мнение, будто наш вид сложился в условиях, близких к побережью. По крайней мере, если говорить о юге Черного континента. Новое исследование ученых из университетов Кейптауна и Витватерсранда (ЮАР), Ла-Троба (Австралия) и Инсбрукского (Австрия), а также Университетского колледжа Лондона (Великобритания) показывает, что первые человеческие «инновации», подобные тем, что нашли в прибрежных зонах Южной Африки, существовали в то же самое время и в 600 километрах от океана.

Речь идет не об утилитарных предметах. Их обнаружили в пещере на холме Га-Мохана, возвышающемся над саванной в пустыне Калахари. Предметы, которые нашли археологи, представляют собой белые кристаллы кальцита (всего 22 штуки) и фрагменты скорлупы страусиных яиц. Их, по мнению ученых, наши предки использовали в качестве резервуаров для воды. Датировка артефактов составляет порядка 105 тысяч лет. Ее удалось определить при помощи метода оптически стимулированной люминесценции.

Фрагменты страусиных яиц возрастом 105 тысяч лет (слева) и современное яйцо страуса (справа)

Фото: sciencealert.com

Анализ показал, что кристаллы попали туда не естественным путем, а были собраны намеренно. Ученые полагают, что они служили древним людям в качестве предметов культа и связаны с духовными верованиями и ритуалами. Примечательно, что место, где нашли кристаллы, используется местными жителями для проведения ритуалов и в наши дни.

Климат в Калахари, как известно, далеко не самый благоприятный и весьма засушлив — небольшое количество осадков выпадает лишь в определенные сезоны. Однако в прошлом воды там могло накапливаться больше, чем сегодня. Об этом свидетельствуют находки туфа возле холма. Поэтому, по мнению исследователей, древние люди могли жить там довольно комфортно.

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