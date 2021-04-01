Как московские политруки изобличают манипуляции минских 1.04.2021, 15:57

Не выдержали даже россияне.

Акция памяти, организованная белорусскими властями, вызвала неоднозначную реакцию даже у их союзников, пишет «Салiдарнасць».

Российские издания, комментируя недавний митинг в Хатыни, обратил внимание на целый ряд обстоятельств:

«При нынешней власти такого еще не было. Существовала традиция парадов 3 июля (день освобождения Минска, он же День Независимости), шествий 9 мая с возложением цветов к монументу на площади Победы. Иногда 9 мая проводят и парады (по случаю круглых дат). 22 июня проходят акции памяти в Брестской крепости. Но вот траурных акций в память о хатынском преступлении с большим размахом не проводили».

Действительно, совсем недавно, в 2018 году, исполнилось 75 лет со дня преступного уничтожения Хатыни и ее жителей. Но даже по случаю такой даты митингов с участием руководства страны не организовывалось: Александр Лукашенко ограничился обращением. Отчего же в 2021-м устроили масштабную акцию памяти?

«Очевидно, что сейчас этот размах был продиктован текущей политической целесообразностью, – отвечают на этот вопрос журналисты. – Государство, не имеющее реальной и понятной идеологии, хватается за то, что осталось в наследство от СССР. Хатынь была на этот раз выбрана не случайно... Можно «давить» из себя и народа эмоции».

Заметьте: об этом пишет не независимое белорусское медиа, а российский пропагандистский ресурс, который своей целью ставит развитие «союзного государства» и в основном симпатизирует Лукашенко. Сайт развивает тему:

«Постоянные попытки власти убедить, что Хатынь жгли чуть ли не под бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции (а иногда об этом прямо так и говорят), подействуют только на тех, кто не в теме. Если хоть немного изучить вопрос, то становится ясно, что в данной деревне был акт геноцида по инициативе гитлеровской преступной системы.

Органы советского КГБ еще в 1970-х и 1980-х вычислили ряд исполнителей и показали всему СССР, а заодно и миру. Фамилии убийц известны. Среди них было немало бывших красноармейцев, которые по каким-то причинам согласились работать на немцев. Например, широко известен старший лейтенант РККА Григорий Васюра. У гитлеровцев он дослужился до начштаба 118-го батальона шуцманшафта. Именно это подразделение, как известно, уничтожило мирных жителей Хатыни. Никаких бело-красно-белых флагов у батальона не было и быть не могло».

Так что, попытки связать национальный символ с хатынской трагедией – грубая подтасовка. Не так часто встретишь случаи, когда российская пропаганда изобличает манипуляции белорусской.

«Такими методами политических оппонентов победить не получилось. Реакция оппозиционно настроенных пользователей соцсетей была резко негативной. «Заблудшие» на призыв не «повелись». Многие из них ожидаемо заявили, что преступление в Хатыни — это зло, но при чем тут протесты нашего времени?».

Подытоживая, российский ресурс прогнозирует новые обострения общественно-политической ситуации и констатирует: «Беларусь, похоже, окончательно утратила репутацию самой спокойной постсоветской республики и «донора стабильности» в регионе».

Правда, и тут не обошлось без традиционного месседжа: «Произошел крах тактики многовекторности». Но, видимо, этот тезис сейчас прописан в российских пропагандистских методичках большим шрифтом и жирными буквами. Многовекторность, по версии кремлевских политруков, виновата буквально во всем. Хотя не ею были порождены протесты в Беларуси, а фальсификациями на выборах и зверствами силовиков.

Однако показательно, что масштабные пропагандистские кампании официального Минска не принимаются за чистую монету даже частью его целевой аудитории. КПД у идеологической вертикали, выстроенной Лукашенко, примерно как у паровоза...

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