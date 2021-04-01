Доллар и евро пошли вверх 1.04.2021, 15:57

Курсы валют на 1 апреля 2021.

1 апреля 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.6298, курс евро – 3.0863, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4682, сообщает myfin.by.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0067 рубля до 2.6298, что составило 0.26%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0279 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0074 (0.24%), на 1 апреля 2021 курс составил 3.0863. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0544 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0012 рублей (0.03%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0464 рублей.

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.565 – 2.628 рублей, курс продажи доллара 2.63 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 3.02 – 3.085 рублей, купить – 3.083 – 3.12.

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