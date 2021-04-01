В Польше упростят трудоустройство иностранцев 1.04.2021, 16:07

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Варшава предложит новый налоговый механизм.

В Польше правительство разрабатывает документ по иммиграционной политике, облегчающий трудоустройство иностранцев. Об этом сообщает RMF24 (перевод – korrespondent.net).

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», - сообщил министр.

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