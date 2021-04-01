Власти испугались забастовки на минском молокозаводе №1 16 1.04.2021, 16:36

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фото: tut.by

После массовых увольнений на предприятии меняют руководство.

На минском гормолокозаводе №1 увольняют директора. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал на предприятие, чтобы уладить конфликт, пишет onliner.by.

На предприятии люди начали массово увольняться после того, как руководство ввело всеобщую материальную ответственность.

Новый трудовой договор (с материальной ответственностью) не подписало минимум 94 человека, уволилось 63 работника.

После визита руководства облисполкома на заводе поменяют руководителя. Свой пост покинет Дмитрий Главинский, ставший директором холдинга в апреле 2020 года. До того он два с половиной года руководил другим холдингом — "Бабушкина крынка", а перед этим был первым заместителем директора "Белрыбы".

Сегодня работникам предприятия должны назвать нового гендиректора.

Гендиректор "Миноблмясомолпрома" Сергей Некрашевич говорит, что руководство ГМЗ №1 не афишировало свои действия. "На совете мы предлагаем отменить решение о введении коллективной ответственности и восстановить на работе тех уволенных, кто желает вернуться. Подготовлен список всех сотрудников — мы будем с каждым связываться", — заявляет чиновник.

Главной ошибкой Главинского он назвал "отсутствие общения с трудовым коллективом".

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