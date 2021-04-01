Массовые увольнения и забастовки — самое верное оружие в мирной борьбе1
- Telegram-канал «Рабкор»
- 1.04.2021, 16:59
- 2,026
О силе солидарности.
Минский Гормолзавод №1 сегодня занимает абсолютное первое место во всех новостях Беларуси. И причина этому не новая продукция или победа на международном конкурсе, а великолепная демонстрация силы солидарности.
Позавчера работникам завода предложили подписать договор о коллективной материальной ответственности.
Вчера работники завода начали отказываться подписывать договор и увольняться.
Сегодня было уволено руководство завода, а всем работникам, решившим покинуть коллектив, было предложено вернуться!
Каждая фабрика, каждый завод, каждый коллектив может так же! Пора показать идеологам и начальникам, кто реальная сила на наших предприятиях!
Сегодня мы абсолютно точно можем быть уверены, что массовые увольнения и забастовки - самое верное оружие в мирной борьбе с режимом.
Только вместе мы можем менять нашу Беларусь к лучшему!
Только вместе мы сила!
Только вместе мы победим!
Жыве Беларусь!
Telegram-канал «Рабкор»