Массовые увольнения и забастовки — самое верное оружие в мирной борьбе 1 Telegram-канал «Рабкор»

1.04.2021, 16:59

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фото: ТАСС

О силе солидарности.

Минский Гормолзавод №1 сегодня занимает абсолютное первое место во всех новостях Беларуси. И причина этому не новая продукция или победа на международном конкурсе, а великолепная демонстрация силы солидарности.

Позавчера работникам завода предложили подписать договор о коллективной материальной ответственности.

Вчера работники завода начали отказываться подписывать договор и увольняться.

Сегодня было уволено руководство завода, а всем работникам, решившим покинуть коллектив, было предложено вернуться!

Каждая фабрика, каждый завод, каждый коллектив может так же! Пора показать идеологам и начальникам, кто реальная сила на наших предприятиях!

Сегодня мы абсолютно точно можем быть уверены, что массовые увольнения и забастовки - самое верное оружие в мирной борьбе с режимом.

Только вместе мы можем менять нашу Беларусь к лучшему!

Только вместе мы сила!

Только вместе мы победим!

Жыве Беларусь!

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