Папа Франциск призвал в апреле молиться за борцов с диктатурами 1.04.2021, 17:14

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Фото: Reuters

Основные молитвы понтифика в течение всего апреля будут связаны с фундаментальными правами человека.

Как отмечается в документе, появившемся на сайте Всемирной сети молитвы Папы — организации, которая продвигает темы молитвенных прошений, сформулированные понтификом и предложенные всему католическому костелу, «мы молимся за тех, кто рискует своей жизнью, борясь за фундаментальные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, оказавшихся в кризисе», пишет сайт naviny.by.

Напомним, глава Святого престола 16 августа 2020 года, спустя неделю после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов против фальсификаций и насилия со стороны силовиков во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в нашей стране.

«Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — цитировал понтифика новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

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