У инфляции в России отказали тормоза 1 1.04.2021, 17:22

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Росстат не обнаружил замедления роста цен.

Инфляция в России не сбавляет скорости, несмотря на попытки чиновников заморозить цены и переход ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики.

За неделю с 23 по 29 марта потребительские цены в стране выросли еще на 0,2%, сообщил в оперативной оценке Росстат, пишет finanz.ru.

Недельные темпы инфляции остаются стабильными шесть недель из последних семи. С начала марта цены выросли на 0,7%, с начала года - на 2,2%, что в 1,7 раза превышает показатель за тот же период прошлого года.

Годовая инфляция по итогам марта закрепилась на отметке 5,69%, что близко к уровням февраля, оценивает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. «Пока явных улучшений нет», - соглашается директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Эпицентром инфляционного пожара продолжает оставаться рынок продовольствия.

К концу февраля хлеб подорожал на 7,65% в годовом выражении, а по итогам марта стал дороже еще на 0,6%.

Цены на крупы и бобовые добавили еще 1,3% к годовому росту на 21,3%, который Росстат фиксировал на начало месяца. Годовой рост стоимости мяса и курятины к началу марта составлял 6,8%, а по его итогам ускорился еще на 1,8-5,7%. Минимально подорожала свинина, максимально - курица. Яйца после роста на 23% к началу февраля за март стали дороже еще на 4,6%.

Рост цен на овощи, достигавший 16,7% год к году, согласно Росстату, остановился: хотя подорожали морковь (+3,1% за неделю), картофель (2,6%) и капуста (1,8%), общая инфляция плодоовощной продукции сбавила на 0,2% за счет снижения цен на помидоры и огурцы.

Продолжился рост цен на лекарства, к началу марта достигавший 9,8% в годовом выражении. На минувшей неделе на 0,4% подорожали поливитамины, на 0,3% - валокордин и альмагель.

Цены на бензин выросли еще на 1% за март, ускорив годовой рост, достигавший 4,1% к началу месяца.

То, что темпы инфляции остаются повышенными, несмотря на недавнее продление заморозки цен на социально значимые продукты питания - это негативный сигнал, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Это указывает на то, что без контроля над ценами фактический уровень инфляции был бы еще выше».

Инфляцию разгоняет девальвация рубля, из-за которой ритейлеры вынуждены повышать цены на импорт: электроника в этом году может подорожать на 10-20%, одежда - на 20%. Рост закупочных цен остается высоким, заставляя компании повышать свои цены, отмечает Полевой: «Основная причина - проблемы цепочек поставок и дефицит сырья и материалов».

«Пик годовой оценки, вероятно позади, однако устойчивость недельных темпов инфляции может сильно замедлить темпы ее последующего снижения, что повышает шансы для очередного ужесточения процентной политики на заседании 23 апреля», - говорит Кошелев.

ЦБ может повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, не исключает Орлова.

Из-за проинфляционного всплеска зимой в терминах год к году инфляция почти весь этот год выше 5%, прогнозирует Райффайзенбанк.

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