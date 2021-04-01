Прокурор запросил три года колонии для брестских блогеров Петрухина и Кабанова 2 1.04.2021, 18:19

Суд над блогерами начался в Могилеве 11 февраля.

В суде Октябрьского района Могилева гособвинитель запросил 3 года лишения свободы в колонии общего режима для блогеров из Бреста Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Петрухина Ирина Точкар.

Обоих брестчан обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), а Петрухина также в оскорблении судьи (статья 391 УК).

Блогерам вменяют оскорбление сотрудника могилевского ОМОН Виталия Автушенко «с целью унижения его чести и достоинства в связи с выполнением им служебных обязанностей».

Суд над блогерами начался в Могилеве 11 февраля. Тогда их удалили с процесса, дело рассматривается без их присутствия. 11 марта стало известно, что Сергея Петрухина поместили в карцер после того, как он порезал себе вены.

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