В пятницу в Беларуси ожидается до +10 градусов 1.04.2021, 18:32

фото: pixabay.com

Будет облачно с прояснениями.

Дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-10 градусов.

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