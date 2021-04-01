На Пасху и Радуницу БЖД пустит дополнительные поезда 1 1.04.2021, 19:11

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Расписание.

Белорусская железная дорога увеличит количество поездов на апрельские и майские праздники, сообщает пресс-служба ведомства.

На католическую Пасху пустят дополнительные поезда по направлениям Минск-Гомель и Минск-Брест.

2 апреля

№740 Минск-Гомель: отправление в 19:33, прибытие в Гомель в 23:18;

№753 Минск-Брест: отправление в 16:53, прибытие в Брест в 20:45.

4 апреля

№685 Гомель-Минск: отправление в 19:23, прибытие в Минск в 23:50;

№686 Минск-Гомель: отправление в 12:20, прибытие в Гомель в 16:55;

№754 Брест-Минск: отправление в 17:37, прибытие в Минск в 21:17.

В мае 56 дополнительных поездов будет назначено на дни, когда отмечается Радуница — с 7 по 11 мая. Они будут ходить по направлениям Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Коммунары, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Витебск-Брест, Гомель-Витебск.

Также планируется увеличить количество мест для проезда пассажиров в поездах №№ 747/748, 710/709 Минск-Гомель на 8, 10 и 11 мая.

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