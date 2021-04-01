Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу более чем на 1 млн баррелей 1.04.2021, 19:17

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Страны картеля решили постепенно наращивать добычу в течение трех месяцев.

Страны ОПЕК+, крупнейшими из которых являются Россия и Саудовская Аравия, решили увеличить добычу нефти на 1,15 млн барр. в сутки за три месяца: по 350 тыс. барр. в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле, сообщило Минэнерго Казахстана. Это подтвердил РБК источник, близкий к одному из участников совещания, состоявшегося в четверг, 1 апреля.

При этом, по данным Bloomberg, изначально большинство министров стран-участников соглашения высказались за продление текущих условий ограничений по добыче нефти на май—июнь 2021 года. Но в итоге решили постепенно наращивать добычу в течение трех месяцев. За увеличения производства на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне выступала Саудовская Аравия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман еще в начале встречи ОПЕК+ призвал к осторожным действиям на рынке и совместным усилиям, отметив, что ситуацию сложно прогнозировать. «Восстановление [нефтяного рынка] еще далеко от завершения», — подчеркнул он. По словам министра, уровень заражения коронавирусом в Европе продолжает расти и страны вновь вводят полную или частичную изоляцию, расширяя ограничения для борьбы с третьей волной пандемии. В такой ситуации необходима гибкость при реагировании на потребности рынка, добавил бен Сальман.

Российский вице-премьер Александр Новак отметил, что кампания по вакцинации дает свой результат и надежды на позитивные изменения, но впереди еще много неопределенностей. «Нам важно держать руку на пульсе, не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита», — отметил он.

Перед встречей участников ОПЕК+ в четверг, 1 апреля, президент Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом перспективы взаимодействия стран по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику, сообщила пресс-служба Кремля. Речь шла о снижении выбросов парниковых газов, роста источников возобновляемой энергии и других вопросах сотрудничества.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тыс. барр. в сутки в зависимости от ситуации на рынке. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март — 7,05 млн. барр. в сутки, на апрель — 6,9 млн. барр. Базой отсчета взят уровень добычи нефти в октябре 2018 года.

На предыдущей встрече 4 марта страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти в апреле. Исключение было сделано только для России и Казахстана, которым было разрешено увеличить производство на 130 тыс. и 20 тыс. барр. в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. А Саудовская Аравия, в свою очередь, продлила на апрель добровольное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки, которое действовало в феврале-марте.

6 марта 2020 года сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+, действовавшая несколько лет, развалилась, потому что Саудовская Аравия требовала снизить производство на дополнительные 1,5 млн барр. из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса, а Москва выступила против такого сценария. После этого цены на нефть обвалились почти на 30%, а вслед за ними и котировки мировых фондовых рынков. В итоге крупнейшие производители нефти снова сели за стол переговоров и договорились с мая 2020 года сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.

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