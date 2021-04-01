Ученые впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана 1 1.04.2021, 19:50

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фото: SPL

Астрономы использовали данные рентгеновской обсерватории «Чандра».

Астрономам впервые удалось зафиксировать рентгеновское излучение, которое исходит от Урана. Как сообщает NASA, это открытие поможет ученым больше узнать о происхождении ледяного гиганта Солнечной системы.

Во время исследования ученые использовали данные, которые были собраны обсерваторией «Чандра» в 2002 и 2017 годах. В результате они зафиксировали однозначное присутствие рентгеновских лучей на более старых данных и вероятные их следы на тех, которые были собраны спустя 15 лет.

По мнению ученых, рентгеновские лучи на Уране появляются благодаря влиянию Солнца. Так, Юпитер и Сатурн рассеивают лучи нашей звезды. Но, несмотря на то, что на Уране присутствие рентгеновских лучей в основном вызвано рассеиванием, ученые считают, что на самой планете присутствует минимум один источник рентгеновского излучения.

Вероятно, что, как и в случае с Сатурном, испускать рентгеновское излучение могут кольца Урана. Планета окружена заряженными частицами, которые при столкновении с кольцами могут заставлять их светиться в рентгеновском диапазоне.

Астрономы также отмечают, что Уран особенно интересен для рентгеновских наблюдений из-за необычной ориентации своей оси вращения и магнитного поля. Несмотря на то, что оси вращения и магнитного поля других планет Солнечной системы почти перпендикулярны плоскости их орбиты, ось вращения Урана почти параллельна своему пути вокруг Солнца.

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