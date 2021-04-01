В Израиле начинают закрывать отделения больниц для лечения COVID-19 2 1.04.2021, 20:09

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В Израиле уровень инфицирования коронавирусом снизился до однозначных цифр.

В некоторых клиниках Израиля на фоне снижения распространения коронавирусной инфекции начали закрывать отделения для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 1 апреля сообщило израильское издание Ynet News.

По его информации, 30 марта в госпиталь "Рамбам" в Хайфе не поступил ни один новый пациент. Нескольких месяцев назад в больницу в среднем в сутки поступало 15 пациентов. Медицинский центр "Меира Кфар-Савы" также не сообщил о новых пациентах.

Медцентры "Шиба" в Рамат-Гане и "Рабина" в Петах-Тикве сообщили, что к ним привезли по одному пациенту с коронавирусной инфекцией. Несколько месяцев назад в эти учреждения госпитализировали от 30 новых пациентов ежедневно.

Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме, который на протяжении всей пандемии был одной из самых загруженных больниц Израиля: в нем одновременно находились более 140 человек с коронавирусом, – сообщил в начале недели, что принял три новых пациента, пишет издание.

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