Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко 1 1.04.2021, 20:37

фото: Klitschko Brothers

Американский актер выступит режиссером и сценаристом фильма о братьях.

Американский актер Сильвестр Сталлоне снимет фильм про украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко. Об этом сообщает сайт Klitschko Brothers.

Сталлоне выступит режиссером и сценаристом ленты.

Изначально съемки фильма планировалось начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемочный процесс пришлось перенести на осень этого года.

Планируется, что кинопрокат ленты начнется в апреле 2022 года.

Сталлоне находится в приятельских отношениях с братьями Кличко. Актер несколько раз поддерживал Виталия и Владимира во время их боксерских поединков.

Владимир Кличко за свою профессиональную карьеру (1996–2012 годы) провел 47 боев, в которых одержал 45 побед (41 нокаутом). Еще в двух поединках он потерпел поражения.

Его брат Владимир на профессиональном ринге (1996–2017) провел 69 боев – 64 победы (54 нокаутом) и пять поражений.

Кличко были признаны лучшими боксерами супертяжелого веса в XXI веке по версии испанского издания Marca.

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