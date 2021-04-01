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Жириновский предложил отправить его песню на «Евровидение» от РФ

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  • 1.04.2021, 20:54
  • 1,346
Жириновский предложил отправить его песню на «Евровидение» от РФ

Песня была записана для новогоднего шоу в конце 2000-х.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо певицы Manizha отправить на «Евровидение» ролик, в котором он поет песню «Ландыши». Об этом он написал в Twitter, прикрепив соответствующее видео.

Песня была записана для новогоднего шоу на одном из федеральных каналов в конце 2000-х. На записи Жириновский скандирует строчки из советской песни, изображает игру на рояле и танцует с девушками в костюмах подружки Деда Мороза.

В своем посте политик указал, что многие недовольны выбранной для «Евровидения» композицией, а в прессе пишут, что кандидатуру Manizha «еще могут пересмотреть». «Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете?» — добавил Жириновский.

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