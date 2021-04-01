Жириновский предложил отправить его песню на «Евровидение» от РФ 2 1.04.2021, 20:54

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Песня была записана для новогоднего шоу в конце 2000-х.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо певицы Manizha отправить на «Евровидение» ролик, в котором он поет песню «Ландыши». Об этом он написал в Twitter, прикрепив соответствующее видео.

Песня была записана для новогоднего шоу на одном из федеральных каналов в конце 2000-х. На записи Жириновский скандирует строчки из советской песни, изображает игру на рояле и танцует с девушками в костюмах подружки Деда Мороза.

В своем посте политик указал, что многие недовольны выбранной для «Евровидения» композицией, а в прессе пишут, что кандидатуру Manizha «еще могут пересмотреть». «Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете?» — добавил Жириновский.

В соцсетях много недовольных песней Манижи на Евровидение. СМИ пишут, что её кандидатуру ещё могут и пересмотреть. Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете? pic.twitter.com/DLz2myrfpp — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) April 1, 2021

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