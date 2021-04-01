Эксперт: Девальвация в Беларуси может составить 65% 3 1.04.2021, 20:57

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Белорусский маркетолог о банковских реалиях. С юмором и без.

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб не советует белорусам брать потребительские кредиты и класть деньги в банк на депозит, передает «Солидарность».

— Во-первых, никто не уверен в своем будущем, за последние полгода эта вера развеялась вообще. Во-вторых, если посмотреть на эти процентные ставки, любому станет страшно брать кредит под такие проценты, — прокомментировал специалист на Примусе значительное снижение потребительского кредитования.

Предлагаемые банками депозиты он вообще назвал «ловушками» для экономически безграмотных людей.

— Например, услышал сегодня по радио рекламу: какой-то банк предлагает безотзывные депозиты на 60 дней под 65% годовых! То есть, прямым текстом указывается, какую девальвацию ожидают в банке. И те, кто умеет читать между строк, они, конечно, не будут сейчас брать никаких кредитов и, тем более, не будут класть деньги в банки на депозит.

Депозиты — это своеобразная ловушка. Тех, кто не понимает, какие глупости совершает последний год белорусское правительство, экономика решает проучить вот таким способом. Завлечь их последние оставшиеся сбережения под 65% годовых и разом все обнулить. Наверное, это будет хорошей вакциной от беззаветной веры в государство и экономической безграмотности, — иронизирует Алексей Колб.

Бизнесмен вообще уверен, что происходящее сегодня в Беларуси можно воспринимать только с долей юмора.

— Над всем тем, что сейчас происходит в экономике Беларуси, самый конструктивный способ – снисходительно смеяться. Допустим, когда я узнал про сбор за выезд из страны, сразу вспомнил анекдот времен советских кооперативов: на рынке один мужик у другого спрашивает: «Сколько стоит петух?» — «500 долларов». «Он что волшебный, почему так дорого?» — «Да просто деньги нужны».

Можно предположить, что скоро в городах введут плату за пользование автобусными остановками, ведь можно ездить и без остановок! А это такой, знаете ли, лакшери-элемент, который государство строит за свои деньги. А раз государство что-то вложило, население должно платить, — шутит эксперт.

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