Bloomberg: Пандемия не закончилась 1.04.2021, 21:14

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Cледующая волна COVID-19 может быть еще более опасной.

Пока еще слишком рано говорить о коронавирусе в прошедшем времени, даже несмотря на начало кампаний вакцинации во многих странах. Наиболее масштабные вспышки болезни в последнее время наблюдаются в регионах, которые не готовы бороться с вирусом, пишет Bloomberg (перевод - zn.ua).

Учитывая расширение вакцинации в богатых странах и постепенное ослабление карантина «под весенним солнцем», соблазнительно поверить, что долгий кошмар с COVID-19 в главной роли наконец заканчивается.

В Великобритании 58% взрослого населения получило как минимум одну дозу вакцины. В США президент Джо Байден пообещал, что страна достигнет 200 млн прививок уже к концу апреля. А в Google поисковый запрос "после COVID-19" в течение последнего месяца был даже популярнее, чем "симптомы COVID-19". Это свидетельствует о том, что люди уже начинают думать о времени, когда жизнь нормализуется.

Но все не так просто, как кажется. Несмотря на то, что многие люди начинают говорить о коронавирусе в прошедшем времени, впереди мир может ожидать дальнейшее обострение пандемии. Количество случаев болезни во всем мире выросло на 47% в течение марта после относительного «затишья» в конце февраля. Примерно 600 тысяч новых случаев в день - этот показатель выше, чем был большую часть прошлого года.

Предыдущие волны коронавируса больше всего бушевали в Западной Европе и США, сейчас количество случаев болезни быстро растет в Южной Америке и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в других развивающихся странах. Таким странам часто не хватает развитой инфраструктуры здравоохранения, поэтому они менее подготовлены к борьбе с вирусом. Особенно это касается случаев, когда новые варианты COVID-19 стали более серьезной угрозой для молодежи.

Коронавирус фактически обеспечил то, что австрийский историк Вальтер Шейдель называл "великим выравниванием": одна из многих катастроф, таких как война, пандемия, революция, которые парадоксальным образом нивелируют большие эксцессы неравенства. Более 46% смертей от COVID-19 были зафиксированы в развитых богатых странах с большим количеством людей пожилого возраста: США, Великобритания и Европейский Союз.

Сейчас все может измениться. США, которые с начала пандемии стабильно занимают первое место в рейтинге количества случаев болезни, начинают постепенно «отставать» от Бразилии по этому показателю. Кроме того, Великобритания также в последнее время фиксирует меньшее количество случаев COVID-19.

Многие государства, где COVID-19 сейчас распространяется быстрее всего, - это страны, где кампании вакцинации проводятся слишком медленно. Такое медленное внедрение вакцин в этих странах не позволит местному населению достичь коллективного иммунитета к коронавирусу годами или даже десятилетиями.

Эта ситуация еще больше подчеркнет проблемы неравенства и справедливости относительно доставки и распределения вакцин. Несмотря на масштабность инициативы Covax - программа, которая финансируется ООН для доставки вакцин против коронавируса в страны с низким уровнем дохода, она все еще не может гарантировать достаточно препаратов для бедных стран.

В дополнение к этому некоторые страны, включая Великобританию, США, Швейцарию и государства-члены ЕС продолжают блокировать отказ от некоторых правил интеллектуальной собственности, что не позволяет производителям препаратов в Индии и Южной Африке производить дозы вакцин с меньшими затратами.

"Решение на этом этапе являются политическими и логистическими. Сейчас большинство стран пытаются защитить собственное население. Однако не стоит забывать о том, что для того, чтобы победить пандемию, необходимо остановить циркуляцию болезни во всем мире, иначе коронавирус будет возвращаться снова и снова", - сказала профессор здравоохранения в Университете Джеймса Кука в Австралии Стефани Топп.

Общее равнодушие к глобальным медицинским проблемам со стороны богатых стран может быть серьезной угрозой.

Инфекционные заболевания, такие как туберкулез и холера, которые богатые страны часто рассматривают как «реликвии 19 века», сегодня начинают восстанавливать свою циркуляцию в бедных странах.

В случае с COVID-19 международное сотрудничество показало больше неудач, чем успехов. Если страны хотят снова свободно открыть свои границы без боязни распространения коронавируса, богатый мир должен больше внимания уделять проблемам с циркуляцией болезни в менее развитых странах. Ведь в борьбе с COVID-19 необходимо объединение глобальных сил, резюмирует издание.

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