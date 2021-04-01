В Южной Африке нашли тайник с кристаллами, которые собирали 105 тысяч лет назад 1.04.2021, 22:39

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Фото: Wilkins et al., Nature, 2021

Древнюю коллекцию минералов нашли в пустыне Калахари.

Каменная пещера-убежище в южноафриканском регионе Калахари показала необычное поведение первых людей, которые, вероятно, собирали предметы с ритуальной целью, передает «Новое время».

В тайнике в пещере были найдены 22 белых кристалла кальцита правильной формы, отметили авторы открытия из ЮАР и Австралии.

Это убежище находится на холме Га-Мохана, который возвышается над обширным ландшафтом саванны. Многие жители близлежащих городов считают Га-Мохану духовным местом, связанным с историями о большой водяной змее. Некоторые члены сообщества используют это место для молитв и ритуалов.

Теперь новые находки ученых показывают, насколько важным было это место даже 105 000 лет назад.

«Мы знаем, что наш вид, Homo sapiens, впервые появился в Африке. Доказательства сложного поведения, которое характеризует нас, в основном были обнаружены на прибрежных территориях в Южной Африке, что подтверждает идею о том, что наше происхождение было связано с прибрежными ресурсами. Теперь это представление требует доработки», — отметила один из авторов работы, Джейн Уилкинс, научный сотрудник ARC DECRA, из Университета Гриффита в Австралии.

Ученые обнаружили 22 белых кристалла кальцита правильной формы, принесенных на это место 105 000 лет назад. Датировку определили это с помощью метода, называемого «оптически стимулированная люминесценция», который датирует отложения, из которых были выкопаны кристаллы.

«Наш анализ показывает, что кристаллы не попали в месторождения в результате естественных процессов, а представляют собой небольшой тайник с преднамеренно собранными объектами», — подчеркнула Джейн Уилкинс.

Кристаллы, найденные по всей планете в несколько периодов времени, ранее были связаны с духовными верованиями и ритуалами людей. Люди, живущие на прибрежных территориях, начали собирать непродовольственные ракушки примерно в то же время, но не раньше, — возможно, по схожим причинам.

На холме Га-Мохана также обнаружили фрагменты скорлупы страусиных яиц, на которых видны все признаки того, что они были собраны людьми. Эти фрагменты могут быть остатками ранних контейнеров. На прибрежных территориях самые ранние свидетельства использования этой технологии датируются примерно 105 000 лет назад.

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