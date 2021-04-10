После общения с мошенниками жительница Солигорска «закрывает» кредиты в трех банках 1 10.04.2021, 8:29

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Для убедительности злоумышленники даже прислали «документ» с реквизитами Нацбанка Беларуси.

43-летняя жительница Солигорска взяла кредиты в трех банках после общения с мошенниками, сообщает УВД Миноблисполкома.

Выяснилось, что мошенники звонили женщине в Viber неоднократно, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка. Мошенники заявили женщине, что на ее имя оформлены кредитные договоры в нескольких банках, которые необходимо погасить в ближайшее время. Для убедительности злоумышленники даже прислали «документ» с реквизитами Нацбанка Беларуси, сообщают в милиции.

В итоге мошенники убедили женщину взять настоящие кредиты и перевести им денежные средства для погашения несуществующего долга. Теперь женщина «закрывает» кредиты в трех банках на общую сумму 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси по факту мошенничества.

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