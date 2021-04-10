Все больше сил вовлекается в операцию по принуждению диктатора к уходу 2 10.04.2021, 8:59

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Фото: ТАСС

У белорусских властей всегда есть вечная опция – бомбить Воронеж.

Кажется, эта дипломатия сломалась, а новой не принесут. Потому что, шантажировать Запад угрозой позакрывать беларусские посольства можно только от полного отчаяния, когда шантажировать уже больше нечем. Типа: если будете обзываться, я заберу игрушки и не буду с вами играть. Но, от такой угрозы может быть польза, если твои игрушки кому-интересны. А когда никто и так не хочет играть, так уходи себе на здоровье. Даже если по-настоящему закрыть посольства, против санкций это не поможет. (Хотя, надо признать, что от работающих посольств в смысле дипломатии и внешней политики тоже не слишком много пользы), пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Наверное, в прекрасном мире иллюзий, в котором живут беларусские власти, кое-кто выглядел, как сэр Уинстон Черчилль во время фултонской речи. Но, в реальном мире слова про оптимизацию посольств – это признание тотального поражения на всех внешнеполитических фронтах. Такой сигнал ко всеобщему отступлению, когда израненные в боях за легитимность дипломаты отползают в глубокий тыл.

Вот раньше мы с тобой все говорили про внешнеполитический кризис, а теперь все. Теперь это уже не кризис. Это теперь разгром. Никакой внешней политики и дипломатии у белoрусских властей не осталось. Говорить с ними не хотят (ну кроме одной, всех интересующей темы), прежние инструменты сломались, а пугать больше нечем. Чем могли - тем уже пугали.

Потому что, вот сказал ты про последнюю каплю, которая переполнила чашу терпения в отношениях с Польшей, и что? После слов про последнюю каплю надо же что-то сделать. По-пацански. А че ты сделаешь? Ну кроме того, что будешь «активнее продвигать темы преследования белорусов в межвоенный и послевоенный период».

У белорусских властей, правда, всегда есть вечная опция – бомбить Воронеж. Поскольку точечные бомбардировки не помогли, предполагается перейти к ковровым. Вырезать курсы иностранных языков, вместе со скаутами. Видимо это такой способ прикрыть отступление белорусской дипломатии на заранее подготовленные позиции. Но, как показал опыт с Польшей, бомбить Воронеж в текущем положении белорусских властей чревато не переговорами, а всякими неприятными последствиями.

Попадет под бомбы какой-нибудь фонд со скандинавскими корнями и Yara, даже если вдруг очень захочет, никаких контрактов подписать не сможет. А он ведь попадет. Не со скандинавскими, так с британскими корнями. Не пострадает белорусский калий, так пострадают бензин с мазутом. Потому что «красауцы» ни в чем себе отказывать не привыкли, а останавливаться не умеют. А задумываться над всякими абстрактными понятиями вроде интересов страны их не учили.

Вот смотри: еще пару-тройку месяцев назад были люди, которые думали, что с белорусскими властями можно о чем-то договориться. Порешать вопросы ко взаимному удовольствию. Ну как Фазель с чемпионатом мира, или организаторы Евровидения. Но беларусские власти добились таких потрясающих успехов, что теперь даже постоять с ними рядом опасно для репутации, политических перспектив и здравого смысла. И вот Украина говорит, что Минск утратил статус переговорной площадки по Донбассу, а Львов отказывается от покупки белорусских автобусов, несмотря на скидки и бонусы. Ну нет у белорусских властей столько бонусов.

И это означает на самом деле простую вещь – в операции по «принуждению» в конце концов будут участвовать даже те, кому это совсем не нравится. Даже те, кто может и не хотел бы никого ни к чему принуждать. И принуждать будут не только санкциями, но еще и сорванными контрактами, потерянными клиентами, арестованными на границе фурами с сигаретами. Потому что, своеобразие политики белорусских властей уже никому не оставляет выбора.

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